Scopri come i cani portano gioia e sollievo ai piccoli pazienti negli ospedali

Un’iniziativa che fa la differenza

La pet therapy sta guadagnando sempre più attenzione nel contesto ospedaliero, specialmente nei reparti pediatrici. L’associazione For A Smile ONLUS ETS ha avviato un progetto innovativo chiamato “Basta una zampa”, che porta i cani in dieci ospedali per offrire supporto emotivo ai bambini. Questo approccio non solo aiuta a migliorare l’umore dei piccoli pazienti, ma crea anche un ambiente più accogliente e meno stressante.

Il ruolo dei professionisti

I cani che partecipano a queste sessioni di pet therapy non sono semplici animali da compagnia, ma veri e propri professionisti addestrati. Ogni cane è accompagnato da un coadiutore specializzato che ha completato oltre 200 ore di formazione. Questi esperti conoscono a fondo il comportamento del loro animale e sanno come interagire in modo positivo con i bambini e le loro famiglie. “L’approccio deve essere giocoso e affettuoso”, spiega Ludovica Vanni, Presidente di For A Smile ETS.

Benefici tangibili per i pazienti

Numerosi studi hanno dimostrato i benefici della pet therapy, in particolare per i bambini che affrontano situazioni di stress e ansia. La dottoressa Costanza Paramithiotti, pediatra al Pronto Soccorso San Paolo, sottolinea l’importanza di questa terapia: “Aiuta a spezzare la loro ansia e la paura della visita”. I racconti delle famiglie confermano questi effetti positivi. Corina, madre di un bambino ricoverato, afferma: “È una medicina naturale, non solo per i bambini ma anche per noi adulti”. La presenza dei cani ha dimostrato di ridurre la tensione e rendere l’attesa delle visite mediche molto più sopportabile.

Un modello da replicare

Il successo di questo progetto ha spinto molti a considerare la pet therapy come un modello da replicare in altri ospedali. I risultati sono evidenti e scientificamente provati, e la gioia che i cani portano nei reparti pediatrici è innegabile. La Dog-Pet Therapy rappresenta un esempio straordinario di come la comunicazione tra uomo e animale possa avere un impatto positivo sulla salute mentale e fisica dei pazienti. Con ogni sorriso che riescono a strappare, i cani e i loro coadiutori dimostrano che, a volte, un semplice gesto può fare la differenza.