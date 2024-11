Un'iniziativa che unisce storia e solidarietà per i bambini malati

Un calendario per la solidarietà

Il Corteo Storico di Pontassieve ha da sempre rappresentato un momento di festa e tradizione per la comunità locale. Quest’anno, oltre a celebrare la storia del territorio, il corteo ha deciso di devolvere il ricavato del suo calendario annuale a Zia Caterina Taxi Milano 25, un’iniziativa che si distingue per il suo impegno verso i bambini malati e le famiglie in difficoltà. La scelta di sostenere questa onlus non è casuale, ma riflette un profondo senso di responsabilità sociale che caratterizza l’evento.

Un progetto che dura nel tempo

Da tredici anni, il calendario del Corteo Storico di Pontassieve si propone di unire la bellezza delle tradizioni locali con un progetto di beneficenza. Ogni anno, i figuranti del corteo, insieme a amici e sostenitori, si prestano per realizzare un calendario che non solo celebra la cultura locale, ma raccoglie anche fondi per cause meritevoli. Quest’anno, il ricavato delle vendite sarà destinato a Zia Caterina, la tassista che ha dedicato la sua vita ad aiutare i bambini malati, portando loro un sorriso e un momento di gioia.

Il sostegno della comunità

Il sindaco di Pontassieve, Carlo Boni, ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di unire la tradizione con l’impegno sociale. “Non solo impegno sulla storia e sulle tradizioni del territorio, ma anche grande impegno e sostegno in ambito sociale”, ha dichiarato. La presenza di rappresentanti delle istituzioni e di amici della comunità durante la presentazione del calendario dimostra quanto sia sentito il legame tra il corteo e la causa di Zia Caterina. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha aggiunto: “Il calendario valorizza l’impegno di Zia Caterina che è un angelo per tutti noi”.

Un gesto di amore e speranza

Il lavoro di Zia Caterina non si limita a fornire un servizio di taxi, ma rappresenta un vero e proprio gesto di amore e speranza per le famiglie che affrontano momenti difficili. Con il suo taxi colorato e pieno di meraviglie, riesce a portare un sorriso sui volti dei bambini malati, offrendo loro un momento di normalità e felicità. La sua dedizione è un esempio per tutti, e il supporto del Corteo Storico di Pontassieve è un modo per riconoscere e valorizzare questo impegno. La comunità si unisce così in un abbraccio simbolico, dimostrando che insieme si può fare la differenza.