Scopri il nuovo album di Carolina e partecipa a un evento imperdibile per famiglie.

Un evento da non perdere alla Milano Music Week

Il 23 novembre, Milano si prepara a festeggiare il Natale con un evento speciale dedicato a Carolina Benvenga. La nota conduttrice e artista, amata dai bambini e dalle famiglie italiane, sarà protagonista di un pomeriggio di attività ludiche e baby dance presso la Santeria Toscana. Questo evento, che si svolgerà alle ore 15.00, è parte della Milano Music Week e promette di regalare momenti indimenticabili a tutti i partecipanti.

Carolina, che ha conquistato il cuore di grandi e piccini con il suo approccio empatico e divertente, presenterà il suo nuovo album intitolato “Christmas Dance con Carolina”, in uscita il 22 novembre. I fan avranno l’opportunità di incontrarla di persona e scattare foto, previa l’acquisto del CD. L’album include brani inediti come “La notte di Natale” e “Natale per sempre”, oltre al singolo già disponibile “L’Orso Bobo”.

Un album ricco di sorprese e magia natalizia

“Christmas Dance con Carolina” non è solo un album, ma un vero e proprio viaggio nel mondo incantato del Natale. Con una tracklist che include classici come “Jingle Bells” e “We Wish You a Merry Christmas”, l’album è arricchito da un libretto con i testi delle canzoni e un esclusivo calendario dell’avvento con 24 caselline apribili. Ogni canzone è pensata per trasmettere gioia e spensieratezza, rendendo il periodo natalizio ancora più speciale per i bambini.

Carolina, che ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo a soli otto anni, ha saputo evolversi nel tempo, diventando un punto di riferimento per le famiglie italiane. La sua empatia e spontaneità l’hanno portata a condurre programmi di successo su Rai Kids, dove ha creato un legame speciale con il suo pubblico giovane. Con “Christmas Dance con Carolina”, l’artista desidera continuare a portare felicità e magia nelle case degli italiani durante le festività.

Un pomeriggio di divertimento e musica per tutti

L’evento del 23 novembre è gratuito, ma è necessaria la prenotazione fino a esaurimento posti. Gli organizzatori, in collaborazione con Rockol.it e Sony Music Entertainment, hanno creato un’atmosfera festosa e accogliente, dove i bambini potranno divertirsi con attività ludiche e balli. La presenza di Carolina renderà l’evento ancora più speciale, offrendo ai fan l’opportunità di vivere un’esperienza unica e coinvolgente.

In un’epoca in cui il Natale è spesso associato a frenesia e stress, Carolina Benvenga ci invita a riscoprire il vero significato delle festività: la gioia di stare insieme, di condividere momenti speciali e di creare ricordi indimenticabili. Non perdere l’occasione di partecipare a questo evento straordinario e di scoprire il nuovo album che accompagnerà le famiglie italiane durante il periodo natalizio.