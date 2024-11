Scopri come il progetto AccogliMi sta cambiando la vita di migliaia di giovani e famiglie a Milano.

Un’iniziativa per il benessere giovanile

Il progetto AccogliMi, attivo a Milano, ha già supportato oltre 1.300 giovani e coinvolto quasi 5.000 persone in percorsi di gruppo. Questa iniziativa, rivolta a ragazzi tra i 14 e i 18 anni e alle loro famiglie, si propone di affrontare le difficoltà tipiche dell’adolescenza, offrendo un supporto psicoeducativo mirato. Presentato ufficialmente il 4 novembre presso la Casa dei Diritti, il progetto ha dimostrato un grande impatto nella comunità, rispondendo a un bisogno crescente di assistenza e orientamento.

Servizi accessibili e supporto diretto

AccogliMi non si limita a fornire supporto psicologico, ma funge anche da ponte verso servizi specialistici sanitari, educativi e ricreativi. Grazie a un team di educatori e professionisti, i ragazzi possono ricevere assistenza direttamente nei loro contesti di vita, come scuole e quartieri. Per facilitare l’accesso, il progetto ha attivato un numero verde e canali di comunicazione tramite WhatsApp e Telegram, disponibili per ascoltare e rispondere alle esigenze dei giovani. Questo approccio ha reso il servizio particolarmente accessibile, con orari pensati per intercettare i ragazzi al di fuori delle ore scolastiche.

Un’analisi dei bisogni giovanili

Nei primi due anni, AccogliMi ha supportato 538 famiglie, evidenziando come il 85% delle persone che si sono rivolte al servizio non fosse in carico a nessun altro servizio specialistico. Questo dato sottolinea l’importanza del progetto nel prevenire situazioni di disagio che potrebbero cronicizzarsi. L’assessore al Welfare e Salute, Lamberto Bertolé, ha dichiarato che AccogliMi non solo facilita l’accesso ai servizi, ma aiuta anche a riconoscere i segnali di disagio, promuovendo una cultura del benessere mentale. La maggior parte delle richieste di aiuto proviene da genitori, ma è incoraggiante vedere che il 19% degli adolescenti contatta direttamente il servizio, segno di una crescente consapevolezza e volontà di affrontare le proprie difficoltà.

Un progetto in continua evoluzione

AccogliMi ha dimostrato di essere un progetto dinamico, capace di adattarsi alle esigenze della comunità. Con 690 incontri organizzati tra aprile 2022 e agosto 2024, il programma ha trattato tematiche cruciali come le relazioni interpersonali, l’uso di sostanze e la gestione della rabbia. L’analisi dei dati ha rivelato che le difficoltà relazionali e i disturbi d’ansia sono tra le principali motivazioni per cui le famiglie si rivolgono al progetto. Inoltre, si è osservato un equilibrio tra partecipanti maschi e femmine nei percorsi di gruppo, evidenziando la necessità di un intervento mirato per entrambi i sessi.

Collaborazione e futuro del progetto

Realizzato e finanziato dal Comune di Milano in collaborazione con Ats e diverse organizzazioni del Terzo settore, AccogliMi rappresenta un esempio di come la comunità possa unirsi per affrontare le sfide del benessere giovanile. Anna Arcari, psicologa e presidente della Cooperativa Minotauro, ha sottolineato l’importanza delle informazioni raccolte sui bisogni degli adolescenti, che hanno permesso di migliorare gli interventi e ottimizzare le risorse disponibili. Con un impegno costante e una visione chiara, AccogliMi si propone di continuare a supportare i giovani e le loro famiglie, contribuendo a costruire un futuro più sano e consapevole per tutti.