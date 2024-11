Esploriamo l'importanza della bigenitorialità e le sfide legali in Italia.

Il concetto di bigenitorialità

La bigenitorialità rappresenta un principio fondamentale nel contesto delle famiglie moderne, sancito dalla Costituzione Italiana. L’articolo 29 riconosce l’uguaglianza morale e giuridica dei genitori, mentre l’articolo 30 stabilisce il dovere e il diritto di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i propri figli. Tuttavia, nonostante queste disposizioni legali, la pratica nei tribunali italiani spesso non riflette questa realtà, portando a situazioni di disparità, in particolare nei confronti dei padri durante le separazioni.

Le conseguenze della mancanza di bigenitorialità

Le ricerche condotte da diverse università italiane hanno evidenziato che i figli che crescono senza la figura paterna tendono a essere più infelici e a sviluppare problematiche psicologiche significative. La mancanza di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori può influenzare negativamente il loro sviluppo emotivo e sociale. È fondamentale, quindi, che le istituzioni e la società nel suo complesso riconoscano l’importanza di garantire un accesso equo e bilanciato alla figura paterna, specialmente in situazioni di separazione.

Separazioni: un fenomeno in crescita e spesso ignorato

Le separazioni in Italia sono un fenomeno in costante aumento, interessando circa metà delle famiglie. Tuttavia, questo tema rimane spesso un tabù, poco discusso nei media e nella politica. Le narrazioni prevalenti tendono a stigmatizzare i genitori separati, associando la loro condizione a fragilità e a episodi drammatici. Nel 2023, si sono registrati circa 300 suicidi di padri separati, un dato allarmante che evidenzia la necessità di un dialogo aperto e di un supporto adeguato per le famiglie in difficoltà.

Un invito al dialogo e alla partecipazione

Per affrontare queste problematiche, è fondamentale che la cittadinanza si unisca in un dialogo costruttivo. Sabato, a Milano, si terrà un presidio in Largo Cairoli, dove genitori, nonni e figli di separati sono invitati a partecipare. Questo evento rappresenta un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della bigenitorialità e per discutere delle sfide legali e sociali che i genitori separati affrontano quotidianamente. Solo attraverso il dialogo e la comprensione reciproca possiamo sperare di migliorare la situazione attuale e garantire un futuro migliore per i nostri figli.