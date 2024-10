La polizia locale di Milano sequestra 80mila giocattoli non conformi alle norme di sicurezza.

Un’operazione di grande portata

Negli ultimi giorni, la polizia locale di Milano ha condotto un’importante operazione di sequestro che ha portato al ritiro di ben 80mila giocattoli potenzialmente pericolosi. Questi articoli, rinvenuti in tre capannoni tra Milano e la Brianza, erano privi della marcatura ‘CE’, fondamentale per garantire la conformità ai requisiti di sicurezza europei. La merce sequestrata, del valore complessivo di circa 650mila euro, includeva una vasta gamma di prodotti a tema Halloween e Natale, come maschere, pupazzi e decorazioni.

Rischi per la sicurezza dei bambini

I giocattoli ritirati non solo erano privi di numero di serie e di lotto, ma presentavano anche gravi rischi per la salute dei bambini. Molti di essi, apparentemente adatti per i più piccoli, si rivelavano fragili e facilmente scomponibili in parti piccole, aumentando il rischio di soffocamento. Inoltre, alcuni articoli contenevano vani batteria accessibili, che rappresentano un pericolo chimico. La polizia ha sottolineato l’importanza di controlli rigorosi per prevenire l’immissione sul mercato di prodotti non sicuri.

Il ruolo della polizia locale

Marco Granelli, assessore alla sicurezza, ha dichiarato che l’operazione è stata avviata grazie a segnalazioni da parte dei cittadini e all’osservazione attenta da parte degli agenti. La polizia locale è costantemente impegnata a individuare e bloccare le filiere di prodotti non conformi, non solo giocattoli, ma anche elettrodomestici e cosmetici. Con l’avvicinarsi delle festività, i controlli sono intensificati per garantire la sicurezza delle famiglie milanesi.