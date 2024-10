La Polizia Locale di Milano sequestra giocattoli pericolosi per un valore di 650mila euro.

Giocattoli pericolosi sequestrati: l’operazione della Polizia Locale di Milano

Negli ultimi giorni, la Polizia Locale di Milano ha condotto un’importante operazione che ha portato al sequestro di 80.000 giocattoli non conformi alle normative di sicurezza europee. Questi prodotti, destinati a bambini da 0 a 3 anni, avevano un valore complessivo di 650mila euro e includevano articoli a tema Halloween e natalizio. L’operazione è stata condotta dal Gruppo operativo anticontraffazione (G.O.A.C) e ha coinvolto perquisizioni in diverse località, tra cui Milano, Concorezzo e Brugherio.

Giocattoli non sicuri: le problematiche riscontrate

I giocattoli sequestrati presentavano numerose criticità, tra cui batterie esposte e parti facilmente ingeribili dai bambini. Nonostante recassero la marcatura CE, questi articoli non rispettavano i requisiti di sicurezza previsti dalle normative europee. Durante la conferenza stampa, il comandante Gianluca Mirabelli ha sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza dei più piccoli, evidenziando che i giocattoli erano etichettati come “decorazioni e addobbi natalizi” per eludere i controlli di sicurezza.

Il ruolo della Polizia Locale nel contrasto all’abusivismo commerciale

Il contrasto all’abusivismo commerciale è diventato una delle priorità della Polizia Locale, come spiegato dal nuovo comandante Gianluca Mirabelli. L’operazione ha dimostrato come il lavoro dei ghisa si sia evoluto, passando dal controllo del traffico a indagini più complesse e mirate. L’assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, ha ribadito l’importanza della presenza degli agenti sul territorio per prevenire situazioni pericolose per i cittadini, in particolare per i bambini.

Informare i consumatori: l’importanza dell’etichettatura

Antonio Tabò, commissario responsabile del nucleo anti-abusivismo, ha evidenziato la necessità di una campagna di informazione per educare i consumatori a leggere attentamente le etichette dei giocattoli. Molti prodotti pericolosi riescono a sfuggire ai controlli grazie a etichettature ingannevoli. È fondamentale che i consumatori siano in grado di identificare i rischi associati a questi articoli, poiché il fabbricante rimane sempre responsabile in caso di incidenti.

Nei prossimi giorni, i prodotti sequestrati saranno inseriti nel sistema d’allerta europeo Rapex, affinché la Commissione europea possa emettere un divieto di commercializzazione in tutti gli Stati membri. Questa operazione rappresenta un passo importante nella lotta contro la vendita di giocattoli non sicuri e nella protezione dei più piccoli.