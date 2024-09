Slash: evento dedicato allo studio dell’accessibilità nelle performance artistiche nelle aree periferiche delle città

Tra il 13 e il 22 settembre 2024, i quartieri Baggio e San Siro di Milano saranno i teatri del Slash Festival, un evento che combina teatro, danza, workshop, laboratori, letture e varie attività culturali per tutte le età, con particolare enfasi sull’accessibilità per le persone con disabilità sensoriali come le persone ipovedenti, cieche e sorde, così come le persone neurodivergenti e sullo spettro autistico. ArteVox Teatro è l’organizzatore del festival, che viene reso possibile grazie al finanziamento del Ministero della Cultura e della Regione Lombardia, e diretto artisticamente da Marta Galli. Di seguito sono riportati i dettagli del programma completo dell’evento, con i luoghi, gli orari e le informazioni su tutti gli spettacoli.

Venerdì 13 settembre

Alla Biblioteca di Baggio in via Pistoia 6, alle 17.00 verrà presentato “Il gigante egoista”, uno spettacolo basato sul racconto di Oscar Wilde, che sarà reso accessibile al pubblico sordo attraverso la traduzione in Lingua dei Segni Italiana (ingresso libero previa registrazione). Alle 19.30, sempre alla Biblioteca di Baggio, si svolgerà “Pornodrama”, un laboratorio di movimento per persone cieche e ipovedenti, che culminerà in una performance con descrizione poetica (ingresso gratuito previa registrazione).

Sabato 14 settembre

A partire dalle 10.30, presso la Biblioteca di Baggio, sarà proposto “La voce della materia”, un laboratorio artistico per bambini a partire dai 4 anni (ingresso gratuito previa registrazione). Alle 16.00 e 18.00, presso lo Spazio Teatro 89 in via Fratelli Zoia 89, sarà in scena “Hamelin”, uno spettacolo basato sulla fiaba del Pifferaio Magico dei Fratelli Grimm, interpretato da Fabio Tinella (biglietto 6 euro).

Domenica 15 settembre

All’Associazione Il Gabbiano in via Ceriani 3, alle 10.30, si terrà il laboratorio “Parlano le immagini”, aperto a bambini a partire da 4 anni (entrata gratuita, previa registrazione). Nel pomeriggio, alle 18.00, alla Biblioteca di Baggio in via Pistoia 6, avrà luogo l’evento “Aperisegno”, un aperitivo che include giochi in Lis e che è adatto anche per persone sorde (entrata gratuita, previa registrazione).

Venerdì 20 settembre

La musica pop sarà l’attrazione principale del concerto “Soft Glow” all’Associazione Il Gabbiano in via Ceriani 3, alle 19.30. L’evento è accessibile anche a persone sorde (entrata gratuita, previa registrazione).

Sabato 21 settembre

Il sabato mattina, a partire dalle 9.00, presso Iis Galilei-Luxemburg in via degli Ulivi 6, si terrà lo spettacolo di realtà virtuale “Il labirinto”, aperto ad un solo spettatore per volta attraverso l’utilizzo di visori (entrata gratuita, previa registrazione). Alle 16.00, la Chiesa Vecchia in via Ceriani ospiterà “Silenziose tracce”, una performance itinerante silenziosa con l’uso della Lis (entrata gratuita, previa registrazione). Infine, alle 20.45 lo Spazio Teatro 89 in via Fratelli Zoia 89 proporrà “Autoritratto in 3 atti”, un spettacolo teatrale tradotto in Lis, adatto anche per il pubblico sordo (biglietto a 6 euro).

Domenica 22 settembre

Al mattino alle 9.00, presso Iis Galilei-Luxemburg in via degli Ulivi 6, si replicherà “Il labirinto”, lo spettacolo di realtà virtuale (entrata gratuita, previa registrazione). Nel pomeriggio, alle 17.00, il Parco delle Cave in via Cancano 6 ospiterà “Dimmi cosa vuoi vedere”, uno spettacolo di teatro visuale di e con Marta Cuscunà, adatto anche per persone non vedenti (entrata gratuita, previa registrazione).

Per assistere all’installazione teatrale Arcipelago nel Parco delle Cave, in via Cancano 6, alle 19.40 o 20.45, offerta ai ragazzi di 7 anni o più (l’ingresso è libero, ma è necessaria un’iscrizione), sono disponibili ulteriori informazioni e la possibilità di iscriversi sulla pagina dedicata di Eventbrite.