L’evento “Celebrazione Campagnola 2024” prevederà un ristoro a cielo aperto, uno spazio educativo adibito a fattoria andrà, inoltre, animazioni dedicate a bambini e famiglie

Come da tradizione annuale, a metà settembre si svolge la Festa sull’Aia, un evento curato e sponsorizzato da L’Agricola di Lainate (Milano), un’istituzione agricola e didattica attiva da mezzo secolo e celebre tra gli appassionati di alimenti freschi e sostenibili. La celebrazione si estende per due weekend, dal 14 al 15 e dal 21 al 22 settembre 2024, durante i quali la famiglia Santacatterina invita tutti nella propria impresa, intraprendendo visite al caseificio – famoso per i formaggi premiati come i migliori al World Cheese Award – ai ristoranti, alle botteghe e alla gelateria.

La Festa sull’Aia rappresenta una preziosa opportunità per trascorrere una giornata con la famiglia o gli amici, gustare prodotti locali e genuini, partecipare ad attività spettacolari e visitare le bancarelle allestite dagli espositori. Per i più piccoli, l’occasione è ideale per visitare la fattoria didattica, giocare nei vasti spazi a loro riservati, avvicinandosi ai sapori dei prodotti autentici e assistendo alla loro preparazione.

L’edizione 2024 della Festa si estende su due weekend, iniziando ogni mattina alle 10.00 per proseguire fino a tarda sera. Tra le attrazioni proposte, sono inclusi giochi, spettacoli, laboratori didattici per bambini ed adulti, attività come la pigiatura dell’uva, i picnic e i safari in jeep. Verranno esposti i trattori usati nelle colture agricole e sarà possibile visitare le bancarelle dei collezionisti che mostrano i loro oggetti e creazioni artistiche.

Il sabato 14 settembre non dimenticate di partecipare a “La fattoria sotto le stelle”, un evento notturno che include musica, danza, giochi e la possibilità di esplorare la fattoria fino a tarda sera. Sempre quel fine settimana, sabato e domenica, i più piccoli avranno l’opportunità di calpestare l’uva e godere dello show del Magico Clown. Avrete anche la possibilità di prenotare per partecipare alla “Campagna Grigliosa” per cuocere carne sui barbecue disponibili per gli ospiti.

Ci saranno altri eventi nel fine settimana del 21 e 22 settembre, tra cui la Festa della Birra con i panini riempiti con salamella, e l’open day della filatura del formaggio presso il Caseificio de l’Agricola. Non dimenticate di assaggiare la “manzetta allo spiedo”, cotta alla brace per 12 ore ed è perfettamente morbida all’interno e croccante all’esterno, pronta per il pranzo. Con un acquisto alla bottega, nel giorno della festa, avrete la possibilità di gustare gratuitamente la deliziosa manzetta.

Durante il secondo fine settimana della Festa sull’Aia, ci saranno tantissime attività dedicate ai bambini, tra cui un’area con gonfiabili, gokart, un campo da basket e un trenino. Se vi prenotate, potete partecipare all’evento “Dalla pannocchia al mais un viaggio nel tempo” per scoprire la coltivazione del mais e imparare a fare dei biscotti deliziosi. Anche il picnic con animazione è un’attività molto apprezzata dai più piccoli (il menù include un primo piatto freddo, focaccia con mini mozzarella e pomodorini, tiramisù e una bevanda). Oltre a queste attività, ci sono anche un laboratorio creativo, truccabimbi e uno spettacolo di bolle di sapone.

I bistrot e i ristoranti rimangono sempre aperti, proponendo una varietà di piatti deliziosi, appetitosi e raffinati, realizzati con gli ingredienti provenienti dalla fattoria.