La Dimora in Piazza: esibizione artistica all’aperto e workshop senza costi per i piccoli

Per celebrare il suo 130° anniversario, Abitare Società Cooperativa ha lanciato un progetto artistico aperto alla cittadinanza di Milano. L’installazione “La Casa in Piazza” ha preso vita in tre località differenti: a Niguarda il 14 settembre, a Dergano il 28 settembre e ad Affori il 5 ottobre 2024. Questa rappresentazione temporanea consisteva in tre stanze che esplorano il concetto di abitazione partecipativa e inclusiva, situata nelle piazze e parchi di Niguarda, Dergano e Affori, riflettendo sul significato del possesso condiviso.

All’interno della casa, i visitatori potevano sfogliare un album fotografico con immagini che narravano la storia dei cambiamenti nei quartieri e la vita quotidiana nelle abitazioni locali. Inoltre, potevano ascoltare testimonianze e aneddoti, scontri e aspirazioni, da cittadini locali che ricordavano il passato e proponevano visioni per il futuro. Ogni evento, oltre all’installazione in piazza, includeva anche un laboratorio per bambini, incentrato sul tema dell’abitare, e due spettacoli teatrali grazie al supporto del Teatro della Cooperativa.

“Abitare insieme”, un laboratorio destinato ai bambini tra 6 e 11 anni, è stato ideato da Milvys Lopez Homen e dal Teatro della Cooperativa. Il laboratorio ha offerto un corso di scrittura creativa, un’avventura alla scoperta del concetto di convivere. Qui, i partecipanti erano stimolati a interagire con i principi della cooperazione e collaborazione, crescendo e imparando nel contesto delle storie, per divertirsi e sorprendersi insieme. L’obiettivo era di dare ai bambini l’opportunità di comprendere l’importanza dell’impegno collettivo, dove le diversità si mescolano e diventano una risorsa.

L’attività in laboratorio si origina dallo storie personali di ciascun bambino invitandoli a meditare sulla propria abitazione: la casa come il proprio presente o passato, come proiezione della loro cultura, come manifestazione del loro carattere e percezione della vita, come riflesso del loro essere, come nucleo personale nel quale si tesse rapporti e sentimenti. Il primo appuntamento è previsto per sabato 14 settembre a Niguarda, dove è prevista anche una performance magica organizzata dal Teatro della Cooperativa e il Mago Tittix: trucchi, giocoleria e comicità renderanno gli spettacolo pietoso e pieno di sorprese, dove l’immaginazione e i sogni diventano realtà e i bambini e le bambine saranno portati nell’universo dell’impossibile e del riso, quasi come per incanto. Durante il terzo incontro, sabato 5 ottobre ad Affori, si svolgerà uno spettacolo di marionette del Teatro della Cooperativa, sempre per i bambini: Arlecchino e Brighella e il sultano Alì Cacà, scritto e diretto da Renato Sarti, Lorenzo Falchi e Gabriele Vollaro manovreranno i burattini. Infine, il calendario completo con le date, i luoghi e gli orari dell’evento.

Il programma degli eventi prevede che sabato 14 settembre, in piazza Belloveso a Niguarda, ci sarà un’installazione in piazza dalle 16.00 alle 19.30. Allo stesso orario, Mago Tittix offrirà uno spettacolo. Dalle 17.00, in via Ornato 7, si terrà “Abitare Insieme”, un laboratorio per bambini dagli 6 agli 11 anni. Il sabato successivo, 28 settembre, gli stessi appuntamenti si replicheranno in piazza Dergano, con il laboratorio che si svolgerà in via Abba 26. Infine, sabato 5 ottobre nel Parco di Villa Litta ad Affori, oltre all’installazione in piazza, si terrà lo spettacolo di burattini “Arlecchino e Brighella e il sultano Alì Cacà” (per il quale si consiglia di pre-iscrizione tramite email) e il laboratorio per bambini si svolgerà in via Zanoli 15. Qualora il tempo fosse avverso, l’installazione si sarebbe spostata alla domenica successiva, mentre laboratori e spettacoli si sarebbero tenuti nello stesso giorno in un luogo al coperto.