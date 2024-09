Il festival di circo moderno “Tendenza Clown 2024” accoglierà artisti internazionali

La settima edizione del rinomato festival internazionale Tendenza Clown avrà luogo a Milano dal 16 al 21 settembre 2024. Quest’evento offrirà una selezione delle manifestazioni più rivoluzionarie del circo moderno da ogni angolo del globo. Queste sono state selezionate attentamente dai direttori artistici nei principali festival circensi e teatrali urbani europei. Circuito Claps, in collaborazione con l’Associazione Pier Lombardo e il Teatro Franco Parenti, organizza quest’evento straordinario.

Ripetendo il successo dell’edizione precedente, Tendenza Clown 2024 estenderà i suoi confini oltre le mura del Teatro Franco Parenti (in via Pier Lombardo 14), creando un’atmosfera magica anche nei Bagni Misteriosi (situati in via Carlo Botta 18) e in piazza Santa Maria del Suffragio. Questo impegnerà gli spettatori in un’esperienza teatrale totale, superando la tradizionale visione degli spettacoli.

Tendenza Clown ha come obiettivo principale quello di avvicinare diversi spettatori all’arte del circo contemporaneo, rompendo gli stereotipi e contrastando i preconcetti comuni riguardanti clown goffi e sventurati con naso rosso e grandi scarpe. Quello che vogliono sottolineare è il fatto che l’abito non determina chi sia veramente un clown; l’imagine tipica del clown è molto più di ciò che vediamo: può essere un acrobata audace o eccentrico, un marionettista abile e poetico o addirittura un eccellente musicista. Un ballerino di talento o un atleta, un uomo o una donna, giovane o meno giovane. Questa figura sempre legata alle fragilità umane e della vita, si rivela ogni volta in modi sorprendenti, mostrando mille volti diversi.

Anche quest’anno, il festival Tendenza Clown vanta una notevole line-up di artisti, tra cui Peter Shub, che offre anche un laboratorio. Da non perdere Leandre, Gardi Hutter, Pau Palaus, e Claire Ducreux, a cui il festival ha riservato uno speciale omaggio. Inoltre, i catalani Los Galindos, richiamati a grande richiesta dopo il successo dell’anno passato, inaugureranno il festival lunedì 16 settembre alle 21.00 in piazza Santa Maria del Suffragio, replicando il loro spettacolo, Mdr (Morto dal ridere), una performance al limite del surreale che coinvolge il pubblico in un divertente e risate garantite. Giovedì 19 settembre, il festival continua con una tripla proposta al Teatro Franco Parenti, inizierà alle 19.30 con la compagnia italo/brasiliana C’art, con base in Toscana ma con la direzione artistica di André Casaca brasiliano, e il loro spettacolo Felici per sempre, narra la storia di una coppia di neo sposi che si ritrovano con un problema meccanico sulla strada. La serata continua con due famose clown internazionali: alle 20.30 è il turno di Gardi Hutter con il suo spettacolo Come un topo nel formaggio, ennesimo capolavoro dell’artista svizzera che da quattro decenni è una star mondiale con spettacoli in cui i personaggi lottano coraggiosamente, ma inutilmente, per trovare la felicità; infine, alle 21.45 andrà in scena la prima nazionale di Fleurir les abîmes, un assolo di danza e teatro visivo, una vera delizia per gli occhi e il cuore, che apre il focus dedicato a Claire Ducreux, ballerina, poetessa, artista di strada e amata donna clown in tutto il globo.

Continuando il focus, venerdì 20 settembre alle 20.45 verrà presentata la storia d’amore espressa attraverso la danza da Claire Ducreux e Toni Mira, in un esclusivo spettacolo nazionale intitolato Avec le temps. Il ritorno di Claire è previsto per la chiusura del festival sabato 21 settembre alle 22.30 con il film Poémes, un lavoro collaborativo con Héctor Fáver che narra l’evoluzione della vita di una ballerina e un scultore che si ritrovano durante un festival di teatro di strada.

Il Teatro Franco Parenti apre le sue porte alle 19.00 di venerdì 20 settembre con Embolic, uno spettacolo fantastico della compagnia catalana guidata dal giovane clown Pau Palaus, progettato per divertire sia il pubblico adulto che quello più giovane. L’appuntamento successivo è fissato per sabato 21 alle 19.00 ai Bagni Misteriosi. Un’ulteriore attrazione proviene dalla Macedonia: Alex Mihajlovski, abile marionettista, presenta The Alex Barti Show (venerdì 20 alle 20.00 e 22.15; sabato 21 alle 16.00 e 18.00), un varietà di numeri impressionanti e risate, con la storia narrata attraverso la bravura di Alex e le espressioni del suo fantastico pupazzo Barti.

Infine, alle 21.30 si passa ai Bagni Misteriosi per un altro attore di fama internazionale, Leandre. Con oltre vent’anni di carriera, Leandre ha stregato il pubblico di tutte le età in tutto il mondo. Il suo pezzo, Fly me to the moon, in anteprima nazionale, propone una fantasia di viaggio sulla luna in bicicletta e un’occasione per abbracciare lo spirito infantile e lasciarsi conquistare dai sogni.

Il sabato 21 settembre, alle 21:00, Peter Shub, un famoso esperto del clowning decorato con numerosi premi, si esibirà sul palco del Teatro Franco Parenti. Il suo spettacolo, Stand up and fall down, è un’illuminante rappresentazione della sua unica energia artistica. Questo è un esempio della sua abilità di creare interpretazioni minimaliste ma al tempo stesso coinvolgenti, che possono affascinare qualsiasi fascia d’età. Inoltre, Shub terrà un workshop nelle date del venerdì 19 e del sabato 20 settembre, con orari dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.