Organizziamo un laboratorio per minori nel quale metteremo a dimora un ciclamino, in occasione della celebrazione della giornata dei nonni

Il 28 settembre 2024, dalle 16:00 alle 18:00, Steflor situata in Via Erba 2, Paderno Dugnano (Milano), ospiterà un laboratorio di giardinaggio per bambini dal titolo “Piantiamo un ciclamino”. Questo evento, che coincide con la celebrazione della festa dei nonni, è destinato ai più piccoli, con un’età minima di quattro anni. Durante questa occasione, i giovani hobbisti avranno l’opportunità di comporre un dono singolare per i loro nonni: un arrangiamento floreale fatto da loro stessi. I partecipanti impareranno come seminare bulbi primaverili e come badare al ciclamino: il classico fiore autunnale. Ogni bambino avrà la possibilità di decorare il suo vaso, riempiendolo di creatività e affetto. Il laboratorio sarà suddiviso in due turni, con un limite di 10 bambini per turno. Il costo di partecipazione è di 10 euro per bambino, e si richiede una registrazione online anticipata.