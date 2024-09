Una celebrazione di letture e attività creative per i piccoli, chiamata “L’isolachenonc’è (Monelli e ribelli)”

Il fine settimana del 14 e 15 settembre 2024 l’evento L’isolachenonc’è si terrà a Milano, organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Questa manifestazione è rivolta ai bambini da 0 a 11 anni, e offre letture creative e gratuitamente su prenotazione. Il tema di questa edizione è Monelli e Ribelli. Questo evento vedrà una serie di iniziative sparse per la città di Milano, che celebrano la ribellione e richiamano figure iconiche come Matilda, Pippi Calzelunghe, Emil, Giamburrasca, Pinocchio, Alice Cascherina. Questi personaggi rappresentano bambini irruenti, vitali e talvolta insopportabili, ma anche sensibili e coraggiosi. Le loro azioni possono provocare risultati inattesi, divertenti e a volte disastrosi, ma sono sempre in grado di stimolare e sfidare il pensiero, anche degli adulti. Costoro combattono l’oppressione, la prepotenza e la cattiveria, promuovendo un mondo che non esiste, e resistendo alla rassegnazione. Il programma completo dell’evento, che è gratuito ma richiede la registrazione online, è elencato di seguito.

Il 14 settembre, Sabato, alla Biblioteca Oglio, con un indirizzo in Via Oglio 18, l’attrice Martina Folena presenterà “La cantastorie”, una serie di letture animate, dalle 10.30 alle 11.30, destinate ai bambini dai 4 ai 7 anni. Simultaneamente, alla Fondazione Feltrinelli, in Viale Pasubio 5, Cristina Zeppini terrà una lettura animata intitolata “Una damigella non in pericolo!” dalle 10.45 fino alle 12, per i bambini di età compresa tra 5 e 8 anni. Allo stesso tempo, alla Biblioteca Villapizzone, in Via Rosina Ferrario Grugnola 3, Chiara Ieva avrà una sessione chiamata “Prendimi per mano” per lo stesso gruppo di età. Tuttavia, un’ulteriore attività in contemporanea alla Fondazione Feltrinelli sarà un laboratorio e una lettura dal titolo “Chi vorresti essere?” con l’autrice Arianna Papini, per i bambini dai 6 agli 11 anni. I più piccoli (da 0 a 3 anni) potranno ascoltare la sessione “Gattonando” da Barbara Archetti nella stessa struttura. Più tardi, dalle 14.30 alle 15.30, c’è la lettura e il laboratorio “La principessa nasona”, con l’illustratrice Marianna Balducci, per i bambini di età compresa tra 5 e 8 anni, mentre “La terra di nessuno” avrà luogo nella stessa posizione, dalle 14.30 alle 16.00. La scrittrice Mila Venturini terrà una lettura partecipata chiamata “Perché noi no?” alla Biblioteca Crescenzago m dalle 15.00 alle 16.00 Sin per i bambini di 7-10 anni. Infine, alla Fondazione Feltrinelli, la lettura animata e il laboratorio di disegno “L’ammiraglio si è preso il cielo”, sempre con Marianna Balducci, si terranno dalle 16.30 alle 17.30.

Diverse iniziative sono in programma presso la Fondazione Feltrinelli, sita in viale Pasubio 5, fra cui: l’opera teatrale “Il viaggio di Giovannino”, tratta da un’opera di Gianni Rodari e recitata da Andrea Ruberti (adatta a tutte le età), un workshop di grafica organizzato da Teresa Sdralevich denominato “Protestencil” (adatto a tutte le età), la presentazione del libro “Questo libro fa di tutto” in compagnia di Chiara Ieva (0-3 anni) e “Il domatore di foglie”, una lettura con laboratorio guidata dall’autrice Pina Irace (15.00-16.30). In aggiunta, Alice Coppini condurrà “Mi chiamano Teschio”, un laboratorio di fumetti (7-11 anni) mentre Cristina Zeppini presentará “Niente è impossibile per noi”, una lettura interpretativa (3-6 anni). Inoltre, al Laboratorio di Quartiere San Siro, piazzale Selinunte 4, si svolgerà la lettura animata bilingue (italiano/arabo) “Zio Osha”, accompagnata da un laboratorio condotto da Barbara Archetti (4-8 anni). Presso la Casa della Carità – Biblioteca del Confine, in via Francesco Brambilla 10, ci sarà “Non è giusto!”, una lettura con laboratorio organizzata da Cristina Zeppini (3-6 anni). Infine, Pino Zema presenterà “Storie e figure del Giappone”, racconti tradizionali nipponici (5-99 anni).

Dalle 18.00 alle 19.30, presso Fondazione Feltrinelli in Viale Pasubio 5, si terrà la presentazione del libro “Sentimenti mal-educati (preparare i figli alle sfide della vita)” di Stefano Rossi, un rinomato psicopedagogista. L’evento è destinato agli adulti.