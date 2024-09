In attesa di Halloween, il Villaggio delle Zucche 2024 propone intrattenimenti e divertimenti per bimbi e genitori

Dal 14 settembre al 10 novembre 2023, il Villaggio delle Zucche sarà accessibile al pubblico a San Martino Siccomario, vicino a Pavia, durante ogni finesettimana. Questa iniziativa, ormai alla sua quinta edizione, riflette la cultura nordamericana di selezionare zucche da enormi campi nei giorni che precedono Halloween, per poi utilizzare le zucche scelte come decorazioni di casa. Il grande campo di zucche, chiamato Pumpkin Patch, esteso per 35 mila metri quadrati e ideato dalla Puravida Farm, offre un luogo immerso nella natura per le famiglie con bambini,che possono ammirare migliaia di zucche. Durante questi 9 weekend, ogni uno avrà un tema diverso. Ecco il programma dell’evento: 14 e 15 settembre 2024 – La pigiatura delle uva; 21 e 22 settembre 2024 – Gli alpaca; 28 e 29 settembre 2024 – Il Medioevo; 5 settembre e 6 ottobre 2024 – Caccia alle zucche; 12 e 13 ottobre 2024 – Profumi d’autunno; 19 e 20 ottobre 2024 – Caccia al tesoro; 26 e 27 ottobre 2024 – Aspettando Halloween; 31 ottobre a 3 novembre 2024 – La Magia; 9 e 10 novembre 2024 – lI Saluto del Villaggio. Ogni tema sarà accompagnato da laboratori creativi che cambiano per stimolare la fantasia e mettere alla prova la capacità creativa di grandi e piccini, che potranno portare a casa le loro creazioni.

Anche quando il tempo è avverso, il Villaggio delle Zucche rimane aperto, offrendo vari divertimenti per tutte le età. Al suo interno si trova una fattoria dove è possibile avvicinarsi e accarezzare diversi animali. Inoltre, seguendo la tradizione americana, si possono sperimentare le barche a tamponamento e numerosi altri giochi, sia classici che moderni. Tra questi, ad esempio, giochi di stampo medievale, trattori a pedali e veicoli elettrici dedicati ai più piccoli.

La giornata potrà trasformarsi in un’esperienza di relax e svago da condividere con la famiglia, avendo anche la possibilità di navigare in pedalò. Il Villaggio delle Zucche è situato nella località La Lanca di San Martino Siccomario (Pavia), all’interno dell’azienda agricola Puravida Farm, che si trova in via Piemonte. È aperto dalle 10.30 alle 18.30 e l’ingresso costa 15 euro per persona, o 18 euro con opzione di modifica della data. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 3 anni (nati tra il 2021 e il 2024).

Per quanto riguarda il parcheggio, ne è disponibile uno custodito al prezzo di 2 euro. In aggiunta, il Villaggio delle Zucche permette l’accesso ai cani ed ospita diversi punti di ristoro per gustare dell’ottimo cibo di strada, oltre al ristorante Alla Lanca, che offre un menù basato su piatti stagionali. Per chi preferisce, c’è anche la possibilità di portare un pranzo da casa e usufruire di un’area dedicata al pic-nic.