Scopriamo il programma per la festa più spaventosa dell'anno: tutto sulla festa di Halloween per bambini al Muba.

Dolcetto o scherzetto? Domenica 31 ottobre, il Muba apre le porte per la festa di Halloween.

Halloween al Muba: una serata da brivido

Qualcosa bolle in pentola, o dovrei dire pentolone? Manca sempre meno ad Halloween: la notte più paurosa dell’anno.

Il Museo dei Bambini di Milano, situato in via Enrico Besana 12, ha deciso di organizzare un evento per i ragazzi da 6 a 11 anni. L’appuntamento è dalle ore 17.30 alle ore 22.30. Oltre alle storie spettrali e terrificanti, vi aspetterà una straordinaria caccia al tesoro. Ovviamente la cena è inclusa, insieme a giochi, scherzi e travestimenti.

Halloween al Muba: il programma

17.30 – 18.00 Accoglienza triage d’accoglienza e momento iniziale di benvenuto e presentazione dei bambini con gioco introduttivo 20.00 – 20.30 Cena Toast, bottiglietta d’acqua e dolcetto 20.30 – 21.45 Attività a tema caccia al tesoro pensata a tappe, con prove da superare per poter proseguire. Le prove consistono in giochi a tema e attività laboratoriali 21.45 – 22.15 Ricerca del tesoro i bambini insieme agli educatori vanno alla ricerca di un tesoro nascosto 22.15 – 22.30 Saluti

Halloween al Muba: costo e prenotazione

Il costo è pari a 50 euro per bambino -cena inclusa-.

Prenotazione fino ad esaurimento posti sul sito www.muba.it

I posti disponibili sono limitati.

LEGGI ANCHE: Dove comprare i costumi di Halloween a Milano: i migliori negozi