Spunta il murales contro Chiara Ferragni: la beneficenza ai tempi dei social

I dettagli sul murales contro Chiara Ferragni riguardo la beneficenza ai tempi dei social

Non c’è pace per Chiara Ferragni. Nell’ultima settimana, dalla multa inflitta dall’Antitrust per il “pandoro Balocco gate“, l’imprenditrice digitale è piombata in una tempesta di polemiche. Dopo la richiesta del ritiro dell’Ambrogino d’oro, premio riservato ai cittadini meritevoli di Milano, persino i muri della città hanno espresso il dissenso con una nuova opera dello street artist TVBOY, il palermitano noto per i suoi murales provocatori.

Chiara Ferragni: l’accusa provocatorio di TVBOY

L’ultima creazione di TVBOY ritrae la Ferragni mentre dona denaro a un senza tetto, con uno sfondo che mette in evidenza la contraddizione tra la beneficenza e la necessità di farne una narrazione sui social media. L’uomo senza dimora tiene un cartello con la scritta: “Charity in the time of social media” – la beneficenza ai tempi dei social. L’opera denuncia realizzata in quel di Milano la pratica apparentemente opportunistica di Ferragni di documentare atti caritatevoli per guadagnare visibilità online.

Chiara Ferragni: tra polemiche e affari in frantumi

La reputazione dell’influencer ha subito un duro colpo dopo i casi del pandoro e delle uova di Pasqua, e ora anche il mondo degli affari mostra segni di frattura. Safilo Group ha annunciato l’interruzione dell’accordo di licenza per le collezioni eyewear a marchio Ferragni, citando violazioni degli impegni contrattuali. Fratelli d’Italia ha addirittura chiesto la revoca dell’Ambrogino d’oro assegnato a Ferragni.

Chiara Ferragni: la prima opere di TVBOY sulla blogger italiana

Non è la prima volta che l’imprenditrice è protagonista di un’opera di TVBOY. Già nel 2018, l’artista aveva rappresentato Ferragni nel murale intitolato “Santa Chiara e l’acqua benedetta“, mostrandola come una Madonna con il bambino in braccio. L’opera era emersa dopo le polemiche sul costo elevato delle bottigliette d’acqua Evian firmate dall’influencer.