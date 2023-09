Mostra di Van Gogh a Milano: orari, date, dove vederla

Tutto sulla mostra più amata dedicata a Van Gogh

L’arte di Vincent van Gogh prende vita come mai prima d’ora nella Mostra di Van Gogh a Milano. Questa straordinaria esposizione offre l’opportunità di immergersi completamente nel mondo affascinante e colorato dell’artista olandese. Scopriamo insieme i dettagli sui biglietti, gli orari e l’esperienza coinvolgente che attende i visitatori.

Biglietti e Dati Principali

Per chi ama l’arte e vuole immergersi nell’affascinante mondo di Vincent van Gogh, la Mostra di Van Gogh a Milano rappresenta un’opportunità imperdibile. I biglietti per questa straordinaria esperienza sono disponibili sull’app di Fever, rendendo l’acquisto facile e accessibile. L’evento si terrà a Lampo Scalo Farini, situato in Via Valtellina, 5, dal 1° giugno fino a dicembre 2023. La varietà dei prezzi dei biglietti soddisfa le esigenze di tutti, con tariffe a partire da soli 17 euro per gli adulti e 13 euro per i bambini.

Orari e Esperienza Immersiva

La Mostra di Van Gogh a Milano offre un’esperienza immersiva senza precedenti. Con ben 60 proiettori che danno vita a 350 capolavori di Van Gogh su una straordinaria superficie di 2000 metri quadrati, i visitatori saranno circondati da arte a 360 gradi. La mostra è organizzata in modo da alternare stanze espositive a spazi interattivi, consentendo ai partecipanti di vivere opere d’arte come mai prima d’ora. Da una stanza dedicata al Giapponismo, che espone le influenze orientali sull’arte di Van Gogh, a un percorso che racconta la vita e la visione dell’artista attraverso immagini dinamiche, la mostra promette di trasportare i visitatori in un viaggio emozionante attraverso l’universo di Van Gogh. Per completare questa straordinaria esperienza, sono necessari circa 40 minuti, durante i quali i visitatori potranno sperimentare l’arte in modo unico e coinvolgente.

Un’Esperienza Unica a Milano

La Mostra di Van Gogh a Milano rappresenta una rara opportunità di immergersi nell’arte di Van Gogh in Italia. Organizzata da Exhibition Hub, un esperto nella progettazione di mostre multimediali immersive, insieme a Fever Up, una rinomata piattaforma per l’intrattenimento dal vivo, questa esposizione va oltre il concetto tradizionale di mostra d’arte. La fusione di arte digitale, contenuti educativi e realtà virtuale offre un’esperienza coinvolgente che intrattiene e istruisce allo stesso tempo, rientrando nella categoria dell'”edutainment.” Che siate appassionati d’arte, amanti dei social media o semplicemente curiosi di vivere qualcosa di unico, la Mostra di Van Gogh a Milano è una tappa imprescindibile nel panorama culturale del 2023 a Milano. Non perdete l’opportunità di lasciarvi trasportare nell’affascinante mondo di Vincent van Gogh.