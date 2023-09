Le principali mostre in programma a Milano per ottobre 2023

Il mese di ottobre porta con sé un’esplosione di creatività artistica a Milano. Questa città cosmopolita e culturalmente vivace si prepara ad accogliere una serie di mostre straordinarie, che spaziano dai grandi maestri dell’arte alle promesse emergenti dell’arte contemporanea. Tra le opere di Vincent van Gogh e El Greco, passando per l’affascinante panorama dell’arte contemporanea cinese e un omaggio al leggendario cantautore Lucio Dalla, c’è qualcosa per tutti gli amanti dell’arte. Per chi non si è accontentato delle mostre programmate per settembre 2023, ecco una lista delle mostre in programma a Milano per ottobre 2023.

Vincent van Gogh: Pittore Colto al Mudec

Da settembre 2023 a gennaio 2024, il Mudec ospita una mostra eccezionale dedicata a Vincent van Gogh. Una mostra dedicata a questo pittore era già in programma per agosto. In collaborazione con il museo Kröller-Müller di Otterlo, questa esposizione offre un’opportunità unica per esplorare le opere del celebre artista olandese sotto una luce nuova. Scoprite oltre 70 opere, alcune provenienti da importanti musei internazionali.

El Greco: La Passione dell’Arte al Palazzo Reale

Da ottobre 2023 a febbraio 2024, il Palazzo Reale presenta una vasta retrospettiva dedicata al rinomato pittore spagnolo El Greco. Con oltre 100 opere, tra dipinti, sculture e disegni provenienti da musei e collezioni private di tutto il mondo, questa mostra offre un’occasione straordinaria per immergersi nell’arte di El Greco.

Arte Contemporanea Cinese: Il Nuovo Rinascimento Cinese alla Fabbrica del Vapore

Da giugno a ottobre 2023, la Fabbrica del Vapore ospita una rassegna sull’arte contemporanea cinese. Più di 30 artisti, tra cui Yin Kun, Xing Jun Qin, Ma Han, Xin Haizhou e Xu De Qi, espongono le loro opere, offrendo uno sguardo unico sulla scena artistica cinese contemporanea.

Lucio Dalla: Il Suono della Vita al Museo del Novecento

Da ottobre 2023 a gennaio 2024, il Museo del Novecento dedica una mostra speciale a Lucio Dalla, il celebre cantautore bolognese. Con oltre 200 oggetti, tra cui fotografie, strumenti musicali, costumi di scena e video, questa esposizione offre un’immersione completa nella vita e nell’opera di Lucio Dalla.