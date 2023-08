Mostre a Milano nel mese di settembre 2023: cosa vedere, dove e prezzi

Riserva ora il tuo ingresso alle migliori mostre a Milano nel mese di settembre 2023

Le mostre a Milano nel mese di settembre 2023 costituiscono un’opportunità unica per immergersi nel mondo dell’arte e lasciarsi affascinare dalle diverse forme espressive. La città accoglierà una variegata selezione di mostre più o meno celebri, offrendo una straordinaria esposizione di pittura, fotografia e installazioni.

Le installazioni saranno all’interno di prestigiose sedi.

Le mostre a Milano nel mese di settembre 2023 promettono di arricchire l’animo con esperienze sensoriali straordinarie, aprendo nuove prospettive sulla bellezza e la creatività umana. Assistere a queste mostre è un viaggio senza tempo nell’arte e nell’espressione artistica.

Già quelle previste per questo mese di agosto 2023 sorprendono il milanese appassionato di arte, e quelle di settembre lo faranno ancora di più.

Mostre a Milano nel mese di settembre 2023

Proseguirà anche a settembre la mostra dedicata a Sebastiano Salgado, Amazzonia. La mostra è un’esperienza immersiva nella terra amazzonica attraverso le fotografie di Salgado. Si trova alla Fabbrica del vapore, e sarà aperta fino al 19 novembre.

Si concluderà, invece, quella dedicata a Leandro Erlich allestita presso il Palazzo Reale. Sarà possibile vedere la mostra dell’artista spagnola fino al 30 settembre 2023.

Verso fine settembre, inoltre, verrà allestita la mostra dedicata a Giorgio Morandi, il pittore bolognese, presso il Palazzo Reale.

A settembre 2023, inoltre, sarà possibile continuare ad assistere alla mostra Inside Monet VR Experience in Viale Giorgio Byron 2. Il costo è di 20€ per il biglietto intero.

Infine, presso il Museo Casa Milan vi è la mostra dedicata all’AC Milan. Sarà aperta fino al 25 settembre al prezzo di 15€.

Altre Mostre a Milano nel mese di settembre 2023

Probabilmente arriveranno a settembre nuove mostre esclusive, come Monet, the immersive experience. Attualmente non sono disponibili informazioni su location e prezzi, ma gli interessati possono iscriversi alla lista di attesa.

A breve sarà possibile iscriversi alla lista di attesa anche della mostra Dinos Alive: un’esperienza immersiva.

Dopo aver assistito a queste mostre, prova una delle nuove aperture di Milano.