Dove e come vedere la Superluna blu a Milano

L’entusiasmo si fa largo in vista della terza e più imponente Superluna blu a Milano dell’anno, pronta a rischiarare i cieli di tutto il pianeta. Nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto, ci attende uno straordinario spettacolo lunare che catturerà lo sguardo degli osservatori.

Questo evento non solo invita alla contemplazione della bellezza celeste, ma anche a riflettere sull’importanza di preservare il cielo notturno, spesso offuscato dall’inquinamento luminoso urbano.

Superluna Blu: di cosa si tratta e quando sarà

Questa seconda Superluna mensile è conosciuta come “Luna Blu” secondo la tradizione anglosassone. Alle 3:37 del 31 agosto, la Luna raggiungerà il suo apice di luminosità, in seguito al suo passaggio più vicino alla Terra, noto come perigeo, che la porterà a soli 357.181 km da noi. Questa distanza, inferiore alla media di 384.000 km, farà apparire la Luna più grande, luminosa e vicina del normale. Nonostante l’appellativo “Superluna” non abbia un riscontro scientifico, il suo fascino è innegabile.

Dove e come vedere la Superluna Blu a Milano

Milano offre uno scenario affascinante per osservare questo fenomeno naturale. Il 31 agosto, la Luna raggiungerà il suo picco di luminosità al suo sorgere, mentre il Sole si ritira all’orizzonte. Questo spettacolo è altrettanto stupefacente al calar del Sole, quando la Luna si fa strada sopra l’orizzonte e domina il cielo notturno. L’illusione ottica dell’ingrandimento del suo disco, accentuata dal contesto circostante, offre un’esperienza unica.

Per vederla meglio scegliere un luogo sufficientemente buio, preferibilmente in mezzo alla natura, luoghi alti e lontani da luci artificiali. Bisognerà guardare in direzione di Saturno.