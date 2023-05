Scopri in questo articolo tutto sulla storia del Monte Stella.

Il Monte Stella è uno dei diversi spazi verdi di Milano. Nota anche come “montagnetta del San Siro” è situato nei pressi della fermate della metro QT8. In cima al monte si può ammirare il panorama in tutto il suo splendore: lo stadio Meazza, la torre unicredit di piazza Gaeulenti, le torri di citylife, tutti visibili in cima alla montagnetta.

In questo articolo approfondiremo la storia del Monte Stella, da come è nato a come è diventato uno dei punti più panoramici di Milano.

Monte Stella di Milano: la storia

Il monte nasce dopo la seconda guerra mondiale su decisione di Agostino Giambelli. Il progetto è ideato da Piero Bottoni, che lo dedica alla moglie Elsa Stella, da cui la collina prende il nome. L’architetto urbanista che progettò il quartiere QT8 decise di trasformare il cumulo di macerie in una vera montagna.

La montagnetta nasce infatti come collinetta artificiale formata dall’accumulo di macerie dei bombardamenti effettuati dalle forze angloamericane durante la seconda guerra mondiale e con altro materiale proveniente dalla demolizione degli ultimi tratti dei Bastioni.

I lavori iniziano nel 1949 e durano una ventina d’anni. Inizialmente tra gli anni sessanta e settanta la collina viene scambiata per una discarica di auto rubate e cadaveri, e le cose rimangono così fino agli anni settanta con l’arrivo degli alberi. Circa 600 piante, fra cui olmi, aceri, robinie, carpini, faggi e pini sono trasportate direttamente dalla Toscana.

Per tre inverni consecutivi, quelli del 1982, del 1983 e del 1984 la montagnetta del San Siro diventa in una stazione sciistica. Il lato Ovest del monte viene attrezzato con impianti di risalita, illuminazione e neve artificiale e una pista di circa 250 metri lungo la quale viene organizzato lo “Slalom di Natale”.

Nei ruggenti Ottanta invece il Monte Stella diviene location per grandi concerti e per alcune edizioni della Festa dell’Unità.

Il Monte Stella, formato dai ruderi è la testimonianza più evidente di ciò che la guerra ha lasciato a Milano.