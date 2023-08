Expo Sport 2023: date, orari, prezzi, come arrivare

Expo Sport 2023, date, orari, prezzi e come arrivare

Milano si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dell’attività fisica, del divertimento e della promozione dello stile di vita sano con l’attesissimo Expo per lo Sport 2023. In programma per il 9 e 10 settembre, l’evento si svolgerà nel suggestivo scenario di Parco Sempione e offrirà un’opportunità unica per tutte le età di esplorare il mondo dello sport e abbracciare i valori della salute e dell’inclusione.

Esplorare il Mondo dello Sport: Expo per lo Sport 2023

L’Expo per lo Sport 2023 si presenta come un’opportunità unica per i giovani e le loro famiglie di scoprire il mondo dello sport. Un evento da non perdere e per arricchire il proprio tempo libero. Questa nona edizione si terrà il 9 e 10 settembre, dalle 10 alle 19, in diverse aree di Parco Sempione, piazza Sempione e piazza del Cannone. L’evento mira a promuovere uno stile di vita attivo, valori sportivi, inclusione e sostenibilità, con oltre trenta discipline sportive in programma, esibizioni, tornei e coinvolgimento di federazioni e associazioni sportive.

Expo Sport 2023: Info Utili

Per partecipare all’Expo per lo Sport, basta recarsi a Parco Sempione il 9 o il 10 settembre, dalle 10 alle 19. L’ingresso è gratuito, sia con registrazione in loco che tramite il sito www.expoperlosport.it.

Questo evento coinvolgerà non solo il centro cittadino, ma anche i quartieri, offrendo un’esperienza coinvolgente e inclusiva. Inoltre, grazie a Fondazione Humanitas per la Ricerca, sarà possibile contribuire alla ricerca medica attraverso “PassaSport X la Ricerca” con una donazione simbolica di 2€, ricevendo un passaporto speciale per l’evento.

Per ulteriori dettagli sulla Summer School e per informazioni generali, è possibile contattare summerschool@expoperlosport.it o chiamare il numero 335 1360554.

Un’occasione unica per abbracciare lo sport e il benessere in un contesto stimolante e divertente.