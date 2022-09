Tempo Libero: come lo trascorrono gli italiani

Noi italiani siamo ricchi di sorprese e creatività, un dettaglio da non ignorare soprattutto nella scelta delle nostre passioni e hobby.

Quando la giornata lavorativa è conclusa, quando lo stress è ormai lasciato alle spalle o quando le ferie sono finalmente arrivate, quali sono le attività preferite da svolgere? Noi italiani siamo ricchi di sorprese e creatività, un dettaglio da non ignorare soprattutto nella scelta delle nostre passioni e hobby.

Molte persone non sanno rinunciare a un buon libro, altre amano scaricarsi a suon di allenamento fisico o curando il proprio giardino. E poi ci sono quegli appassionati che amano mettersi alla prova con il gioco d’azzardo, sfidando la fortuna sui casinò online o siti di scommesse. Vediamo da vicino quali sono le attività preferite dagli italiani durante il tempo libero.

Leggere che passione

Tutto ciò che non puoi vedere con i tuoi occhi, anche a causa dei tuoi impegni, potrai immaginarlo attraverso la lettura di libri e soprattutto di romanzi davvero affascinanti. La narrativa, ma anche la saggistica permettono di scoprire scorci interessanti, ma anche di comprendere meglio alcune realtà che ci circondano.

Puoi così ritrovare personaggi, esperienze che magari hai vissuto in prima persona e riuscire a comprendere alcuni errori commessi. La lettura è un mondo magico al quale attingere per dare libero sfogo alla mente, ma anche per allenarla alla scoperta di concetti e parole.

Il gioco d’azzardo e casinò online è un’attività di puro intrattenimento

Se è vero che gli italiani amano il rischio, è impossibile quindi non mettersi alla prova sfidando la fortuna con il gioco d’azzardo online. È un’attività accessibile, ricca di tante soluzioni tra cui scegliere sia per quanto riguarda le scommesse sportive, ma anche i casinò online.

Del resto siamo il popolo che non riesce a tenersi alla larga dai pronostici calcistici, vero? Oppure dei siti in Italia che offrono giochi come bingo, gratta e vinci o slot machine. Inoltre, le persone che hanno questo hobby, possono anche cercare di ottenere delle vincite extra di denaro giocando in modo responsabile. E ovviamente senza fare troppi sforzi: basta solo trovare la giusta strategia e sperare che la fortuna sia dalla tua parte!

Lo sport è l’attività preferita dagli italiani

Alcuni lo vivono come un dovere per ritrovare la forma, ma per molti italiani l’allenamento in palestra o le attività sportive da svolgere all’aria aperta sono il modo migliore per scaricarsi. Per questo ogni giorno, per un periodo di tempo che va da 30 minuti a un’ora, ci si allena per bruciare calorie, mantenersi sempre in forza o migliorare la propria elasticità.

Le discipline tra cui scegliere sono tantissime: chi ama gli sport solitari può optare per la palestra o una bella corsa al parco. Chi invece non vuole rinunciare all’interazione e alla socialità allora può scegliere calcio, pallavolo o yoga, giusto per citarne alcuni. Qualcuno preferisce lo sport più passivo e sceglie puntare sugli eventi o seguire le squadre del cuore online.

Mai senza gli amici

Ultimo, ma non meno importante, è il fattore socialità: il tempo libero non solo deve essere dedicato ad attività personali o domestiche. Ma non c’è niente di meglio che passare un po’ di tempo con gli amici. La conversazione con i nostri cari è fondamentale, magari davanti a un’attività che amate fare insieme, oppure un buon bicchiere di vino per aperitivo o a tavola per una cena da condividere.

Attività fai da te e outdoor

Com’è che era il detto? Unire l’utile al dilettevole! Bè questa è un’arte del tutto italiana: molte persone amano effettuare piccoli interventi di manutenzione domestica. Ciò prevede di poter aggiustare particolari oggetti, riparare elettrodomestici, fare lavori di muratura e falegnameria. Ma quando arriva la bella stagione diventa impossibile non apprezzare le zone esterne, i giardini o i balconi. Il giardinaggio infatti è un’attività amata da quasi il 40% degli italiani che non solo amano trascorrere del tempo libero outdoor, ma vogliono anche coltivare ciò che mangiano. Pensiamo alla frutta, alla verdura e a tutti quei prodotti che potrai ottenere a km 0.

Come vedi la scelta è davvero ampia e variegata: e tu, che tipo di attività ami fare durante il tuo tempo libero?