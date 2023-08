Estate 2023 a Milano: i luoghi da non perdere

I luoghi da non perdere nell'estate 2023 a Milano

L‘estate 2023 non è ancora finita, e sono tanti quelli che scelgono di passare le loro giornate nell’incantevole città di Milano. Quando le calde giornate estive avvolgono Milano, la città si anima di energia e vitalità. La città vanta di una varietà di luoghi all’aperto che offrono intrattenimento, cultura e delizie culinarie. Dai concerti sotto le stelle ai giardini di opere d’arte, dalle balneazioni rinfrescanti agli eventi culturali, Milano non ha nulla da invidiare a mare e montagna.

Estate 2023 a Milano e Circolo Magnolia: Musica sotto le Stelle

Nelle notti d’estate a Milano, il Circolo Magnolia è un punto di riferimento per gli amanti della musica live. Qui, è possibile immergersi in concerti, dj set e serate danzanti, godendo dell’atmosfera unica di una pineta sotto le stelle. Oltre alla musica, il Magnolia offre una varietà di cibo e bevande, inclusi hamburger, pizza, panini e birre.

Idroscalo: Oasi di Sport e Relax

L’Idroscalo, definito il “mare di Milano“, è un’ampia area naturale aperta tutto l’anno. Con oltre 20 sport praticabili, tra cui corsa, rugby, vela e yoga, è il luogo ideale per gli appassionati di attività all’aperto. Qui è possibile prendere il sole, gustare prelibatezze presso i chioschi e ristoranti, e rilassarsi in un’atmosfera unica.

Bagni Misteriosi: Balneazione e Intrattenimento

Le ex Piscine Caimi sono ora rinomate come Bagni Misteriosi, offrendo non solo balneazione estiva, ma anche eventi di intrattenimento, dalla commedia alle letture classiche. Qui è possibile gustare cibo curato da GUD e godere di un’atmosfera unica.

Fabbrica del Vapore: Arte e Cultura Estiva

La Fabbrica del Vapore è un luogo culturale che ospita una vasta gamma di eventi estivi, dalla musica alle arti visive. Il Vapore 1928, il bar della Fabbrica, è un luogo di ritrovo ideale per una serata rilassante.

Mosso: Inclusione Sociale e Pizza Leggera

Mosso è un punto di inclusione che offre pizze leggere e fragranti e una varietà di eventi, tra cui concerti dal vivo e laboratori.

Esplorare Milano d’estate significa scoprire una varietà di luoghi all’aperto dove cultura, intrattenimento e buon cibo si fondono in un’esperienza unica.