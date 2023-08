Ecco quali sono le migliori università di Milano con facoltà di economia

Studiare a Milano è affasciante, specie se si sceglie un centro accademico all’avanguardia. Gli Athenaeum nella città meneghina sono tanti, e scegliere le migliori università di Milano dove studiare economia non è facile.

Qualsiasi sia la facoltà scelta, studiare a Milano significa vivere in una città in continua movimento, in cui si trova sempre cosa fare, anche di sera, e magari condividere un appartamento con coinquilini internazionali e ampliare i propri orizzonti.

Chi desidera studiare economia deve scegliere tra università del calibro della Bocconi, la Cattolica del Sacro Cuore, Bicocca e ovviamente l’università degli Studi di Milano.

Le migliori università di Milano dove studiare economia: la Bicocca

L’università Milano – Bicocca è uno dei migliori atenei dove frequentare corsi di economia. Il centro è stato fondato nel 1998 e venta più di 30 mila studenti.

Di recente è stata votata come una delle migliori università del mondo dal Times Higher Education.

Università Cattolica del Sacro Cuore

La Cattolica è una delle Università private più grandi di tutta Europa. Si tratta di una delle più prestigiose d’Italia.

La scuola è famosa soprattutto per la facoltà di economia.

Il campus si trova nei pressi delle attrazioni culturali più importanti della città.

Università degli Studi di Milano tra i migliori atenei di Milano dove studiare economia

Collocata in Città Studi, l’università degli studi di Milano è tra i migliori atenei di Milano dove Studiare economia.

La Statale è un ateneo pubblico fondato dal 1923, e comprende quasi tutte le aree disciplinari.

Tra le varie facoltà, spicca quella di economia, con sei corsi di laurea triennale e otto di magistrale.

Migliori università di Milano dove studiare economia: la Bocconi

Tra le migliori università dove studiare economia a Milano compare anche la Bocconi. Si tratta di una scuola di prima qualità per gli indirizzi di Business e Management.

Pertanto, chi desidera intraprendere una carriera economia, qui può trovare la migliore istruzione di tutta Italia.

La Bocconi è particolarmente rinomata anche in tutta Europa, e richiama nel capoluogo lombardo studenti internazionali provenienti da tutto il mondo.