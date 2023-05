Radio Italia Live 2023: data, cast, dove vederlo, come arrivare

Tutto quello che c'è da sapere sul concerto di Radio Italia Live 2023

Il più grande evento gratuito di musica live di tutta Italia è alle porte. Ecco tutte le informazioni sul concerto di Radio Italia Live 2023 a Milano. Scopri dove vederlo, come arrivare e la scaletta ufficiale dei cantanti.

Data e dove vedere il concerto di Radio Italia Live 2023

A Milano, in Piazza Duomo, sabato 20 Maggio si terrà, per l’undicesimo anno di fila, il concerto di Radio Italia Live alle ore 20:40. L’evento è un appuntamento irrinunciabile per Milano e per il pubblico di tutta Italia.

Il concerto si potrà seguire in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile inoltre sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon; andrà in onda in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Probabilmente come per lo scorso anno, la fermata Duomo verrà chiusa dopo un certo orario e il resto dei mezzi ATM saranno incrementati. Per effettuare i cambi usate le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere piazza Duomo scendere alle stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

Scaletta dei Cantanti e Conduttori

Durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Marino, si è rivelata la lista degli artisti che saliranno sul palco:

Achille Lauro

Articolo 31

Colapesce Dimartino

Elodie

Tiziano Ferro

Lazza

Madame

Pinguini Tattici Nucleari

Eros Ramazzotti

Tananai

Come di consueto, i conduttori sul palco saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti, ci sarà Manola Moslehi, mentre Daniela Cappelletti lo farà nella piazza per intercettare quelle del pubblico. L’orchestra sarà diretta invece da Bruno Santori. Saturnino eseguirà la sigla iniziale del concerto dal vivo.

Se nonostante tutto non riuscirete a seguire l’evento di Radio Italia Live 2023 a Milano sabato 20 maggio, ci sarà una replica al Foro Italico di Palermo il 30 Giugno con cast e scaletta ancora non ufficializzata.