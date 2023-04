In questo articolo gli eventi aperti al pubblico mercoledì 19 aprile dedicati al fuorisalone.

Torna a Milano per la Design Week con moltissimi appuntamenti, di cui alcuni aperti a tutti. Ecco tutti gli appuntamenti del fuorisalone 2023 programmati per mercoledì 19 aprile.

Fuorisalone 2023: gli eventi di mercoledì 19 aprile

Design Pride

Seletti anche quest’anno invita il pubblico della Milano Design Week 2023 a festeggiare la creatività e il talento nelle sue diverse espressioni unendosi, al DESIGN PRIDE, l’ormai celebre “festa più pop della settimana”.

Designer, creativi e chiunque abbia voglia di far festa, sfilano insieme a ritmo di musica a partire da piazza Castello (ore 18.00), per raggiungere piazza Affari. Dove si scatena il party attorno all’opera L.o.v.e., il dito medio di Maurizio Cattelan davanti alla Borsa.

Notte bianca in 5 vie

Il 19 aprile torna il 5VIE Day. Fino alle 22, tanti appuntamenti, eventi, cocktail e vernissage animeranno il centro storico di Milano.

Dropcity Clubbing

Dropcity è un nuovo centro per l’Architettura e Design che nascerà lungo via Sammartini a Milano, all’interno dei Magazzini Raccordati della Stazione Centrale. Il centro organizza durante la Design week serate di clubbing dentro il tunnel 40 a cura di HUNDEBISS, dalle ore 20 alle 24.

Ikea Public Club

Il 19 aprile dalle 20 alle 24 nel padiglione Visconti in via Tortona 58, ci sarà un Dj Set curato dal marchio italiano A Better Mistake, dove si esibiranno Metaraph e il duo italiano di musica elettronica 999999999.

Kia Opposites United

L’allestimento “Opposites United” mette in luce l’ispirazione alla base del design di Kia. Nata dall’osservazione dei contrasti presenti in natura e nella società, è composta da sette sale espositive ospitano installazioni immersive di media art, che guidano i visitatori in un’esperienza multisensoriale alla scoperta della visione di Kia per una nuova era di mobilità sostenibile.

Il 19 aprile, dalle 18 alle 20, in via Filippo Turati 34, si tiene il talk con il giornalista e direttore artistico Carlo Antonelli insieme a Helen Hester. E a seguire un quartetto d’archi della Scala.

Il programma completo e i link per registrarsi sono sul sito ufficiale di Kia.

Febal Casa Party

Nello showroom di Febal Casa in via Fatebenefratelli 18 ci sarà un party esclusivo (dalle 18 alle 24) dedicato all’ “EMPOWER YOUR FEELING WITH FEBAL CASA”, con un’installazione all’esterno del negozio.

Musica Italiana a BASE

BASE Milano per Volvo Car Italia presenta al Volvo Studio Milano quattro artisti che rappresentano le innovazioni del panorama musicale italiano, col progetto We Will Design Music – Warm-Up.

Il 19 aprie alle 21, in viale della liberazione, ci sarà l’ultimo appuntamento con P L Z, due artisti di musica elettronica.

A questo link ci si può registrare all’evento.