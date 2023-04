Salone del Mobile 2023: date, orari e prezzo dei biglietti

Tutto quello che devi sapere riguardo alla sempre più vicina 61esima edizione del Salone del Mobile 2023, la quale si svolgerà presso il quartiere milanese di Rho Fiera.

Manca sempre meno alla 61esima edizione del Salone del Mobile 2023 a Milano, la quale prevede nello stesso periodo la programmazione di altre cinque manifestazioni: il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, S. Project, Workplace 3.0, Euroluce e il Salone Satellite, per un totale di 1962 espositori, di cui oltre 550 giovani talenti under 35 e 27 scuole di design.

Il Salone del Mobile 2023 si svolgerà a Milano nel quartiere Rho Fiera dal 18 al 23 aprile, seguendo la sua tradizionale collocazione temporale. La sessantunesima edizione della manifestazione sarà accessibile solo agli operatori di settore (che comprende architetti, designer, decoratori d’interno, buyer, distributori, rivenditori, esportatori, importatori, facility manager e lighting designer), ma il pubblico avrà comunque la possibilità di visitare la fiera sabato 22 e domenica 23 aprile, mentre gli studenti potranno farlo nei giorni 21, 22 e 23 aprile.

È poi importante notare che, per acquistare i biglietti online o registrarsi direttamente in loco, sarà necessario indicare la categoria di visitatore corretta. Inoltre, i biglietti sono personali e non cedibili e consentono un massimo di 2 ingressi nello stesso giorno, per cui sarà necessario specificare le date della visita durante l’acquisto anticipato.

Biglietti e come ottenere una riduzione del loro prezzo

Il Salone del Mobile 2023 ha aumentato il costo del biglietto rispetto allo scorso anno, che ora è di 40 euro se acquistato online e di 50 euro se acquistato in biglietteria durante i giorni dell’evento. Non ci sono biglietti omaggio o gratuiti disponibili, ma ci sono varie opzioni per ottenere una riduzione del prezzo.

La prima opzione per ottenere uno sconto sul biglietto del Salone del Mobile è acquistarlo in anticipo online , entro il 18 aprile , al prezzo di 35 euro . Il prezzo scontato aumenta se si acquistano pass validi per più di un giorno, e anche in questo caso ci sono differenze di prezzo tra l’acquisto online e l’acquisto in biglietteria: il pass di 3 giorni costa 70 euro (60 euro se acquistato entro il 18 aprile) online, mentre in biglietteria costa 90 euro. Il pass di 6 giorni costa 85 euro (73 euro se acquistato entro il 18 aprile) online, mentre in biglietteria costa 103 euro.

Inoltre, gli studenti possono ottenere un prezzo ridotto del biglietto di 30 euro e 25 euro se acquistato prima dell'inizio dell'evento, presentando una tessera universitaria o un altro documento che attesti il loro status di studente. Tutti i servizi di prevendita sono disponibili già da circa un mese.

La Mappa del Salone del Mobile 2023

Alla presentazione del Salone del Mobile 2023 è stata annunciata una riorganizzazione degli spazi espositivi con diverse novità per i visitatori nell’orientamento tra i padiglioni. L’obiettivo è di snellire il tempo di visita e offrire un nuovo percorso espositivo basato sul target dei visitatori, piuttosto che sulle divisioni stilistiche. A tal fine, i padiglioni avranno un unico livello. Inoltre, Euroluce farà il suo ritorno dopo quattro anni di assenza, con innovazioni espositive ancora più marcate e l’obiettivo di offrire un’esperienza più fluida ai visitatori. Questi cambiamenti potrebbero portare a una possibile revisione del modello fieristico.

Concludendo, gli ingressi al Salone del Mobile 2023 rimangono gli stessi: Porta Sud e Porta Ovest per gli accessi dai parcheggi, Porta Est per gli arrivi con i mezzi pubblici dalla città e dagli aeroporti.