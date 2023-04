In questo articolo trovi le mostre del fuorisalone 2023 visitabili da martedì 18 aprile e gli eventi aperti al pubblico.

Insieme al Salone del Mobile torna a Milano il fuorisalone 2023 con moltissimi appuntamenti, alcuni aperti a tutti.

In questo articolo trovi gli appuntamenti di martedì 18 aprile.

Fuorisalone 2023: le mostre di martedì 18 aprile

The Syntax of making

Dal 17 al 23 aprile in Corso Venezia 21A al Fornasetti store.

L’installazione sarà al centro del negozio e i visitatori potranno osservare dal vivo i pittori dell’Atelier mentre dipingono a mano i pezzi della nuova collezione, decorati con i motivi Giro di conchiglie, Giardino Settecentesco e Musciarabia con rose.

Echoes, 50 years of iMaestri

Dal 17 al 21 aprile in piazza Cordusio 1 c’è la mostra e curata da Patricia Urquiola con Federica Sala in occasione del 50° anniversario della Collezione Cassina iMaestri. All’interno di un allestimento moderno e industriale e Urquiola racconta il metodo stabilito dal brand per editare i grandi classici attraverso la valorizzazione dell’autenticità e della cultura del design e anticipa il libro Echoes, a cura di Ivan Mietton e pubblicato da Rizzoli, in uscita questo autunno.

Dior by Starck

Dal 18 al 23 aprile in via Brera 12 Dior presenta al FuoriSalone la poltroncina Monsieur Dior.

Dry Days, Tropical Nights

Dal 17 al 23 aprile in Largo Treves si trova l’installazione di Agostino Iacurci per glo™.

Un’installazione che contrappone la luce del giorno, il colore, la positività alla dolcezza della notte e le domande esistenziali che porta con sé. La silhouette di palme, gli occhi delle finestre che diventano tramonti tropicali, l’aridità delle immagini, la luce, ci riportano a quello che potrebbe essere il nostro domani.

Metamorphic

Dal 18 al 23 aprile in via Palermo 11 Tom Dixon esplora un’idea di bagno esposto e liberato dalla mera funzionalità attraverso un intervento architettonico e scultoreo realizzato Dekton® The Ultracompact Stone.

Lumières

La mostra è organizzata dallo storico marchio di cristalleria Saint-Louis che racconta gli aspetti materici, sonori e luminosi del cristallo attraverso una serie di installazioni progettate in collaborazione con lo studio NONOTAK, Noemi Schipfer e Takami Nakamoto. Visistabile dal 18 al 23 aprile in piazza del Carmine 2

Fuoriscala, expandig design compositions

Un progetto, aperto dal 17 al 23 aprile in via San Marco 12, che certifica quello che per l’azienda è un punto fermo: la prossimità con il mondo del design, cui le ceramiche Atlas Concorde mettono a disposizione la loro estrema flessibilità e pluralità di linguaggi.

Grohe spa

In occasione del FuoriSalone dal 18 al 23 aprile la Pinacoteca di Brera diventa una scenografia che esalta i punti di forza del brand Grohe: tecnologia, qualità, design e sostenibilità.

Il magnifico cortile d’onore del Palazzo di Brera, trasformato in un lago metafisico, e propone quattro ambienti per celebrare l’incontro tra arte e acqua, rivelando al contempo l’elegante e innovativo design delle collezioni Grohe Spa.

Limonaia

In via Tortona 30 dal 17 al 23 aprile Nardi allestisce una tipica terrazza mediterranea: uno spazio rilassante e animato dalla tipica atmosfera delle vacanze italiane pensato per valorizzare la nuova poltrona relax Net Lounge dal caratteristico profilo a onda disegnata da Raffaello Galiotto.

Human Mandala

Sara Ricciardi con l’installazione “human mandala” celebra l’interconnessione degli esseri umani: una serie di corpi umani reali, nudi e vulnerabili, disposti in una formazione circolare a mandala, ciascuno collegato agli altri attraverso una rete di strutture simili a radici come un organismo miceliale.

Visitabile dal 18 al 23 aprile in via Santa Marta 18

Fuorisalone 2023: gli eventi aperti al pubblico

Ingo Maurer

Ai caselli 11-12 di Porta Nuova in piazzale Principessa Clotilde, si trova un’installazione luminosa open air, visitabile dal 18 al 23 aprile, dalle 11 alle 21. Martedì 18 aprile dalle 18 alle 23 ci sarà la serata di apertura con cocktail e drink.

Via Porta Tenaglia 7N3, dal 18 aprile al 22 aprile, orario 10-22. Tutte le sere dalle 18 alle 22 al P&P Design Lounge After Fair, ci sarà un evento post-fiera in cui si potrà sorseggiare un cocktail e scambiarsi idee.

Piscine Laghetto

Via Marsala 2, si trasforma in una lounge dove prendersi almeno 15 minuti di break, in cui sono disponibili power bank con stazioni di ricarica per i device, soft drink durante il giorno e bollicine in serata. Da martedì 18 a venerdì 21, aperto ore 12-21, sabato 22 ore 11-21 e domenica 23 ore 11-18.

Ikea

Al Padiglione Visconti in via Tortona 58 c’è l’ installazione “Assembling the Future Together” che celebra gli 80 anni dell’azienda. Da martedì 18 a giovedì 20 aprile, dalle 20 alle 24, ci sarà una line-up di DJ e performer che animerà lo spazio creando un’atmosfera underground a cavallo tra tradizione e innovazione.

La sera sarà inoltre possibile ammirare uno spettacolo di luci firmato dal lighting designer svedese Anders Heberling. Presso il bar all’interno dello spazio è possibile provare cibi svedesi come le polpette in diverse varianti e specialità a base di salmone.

Fabbrica del Vapore

In via Procaccini 4, dal 18 al 23 aprile, dalle 10 alle 22 trovi la mostra Materia composta da cinque progetti espositivi che hanno come filo conduttore la qualità dei materiali e le loro applicazioni nel design, nell’arte, nell’artigianato e nell’architettura. Martedì 18 aprile è inaugurata alle ore 18 con un concerto dell’Orchestra 8 Note del Municipio 8.