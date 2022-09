Gran premio di Monza 2022, Frecce Tricolori su Milano: i dettagli

Le Frecce sorvoleranno la griglia di partenza: la data e l'orario del passaggio

In occasione del Gran Premio di Formula Uno di Monza torna l’appuntamento con lo show delle Frecce Tricolori. L’edizione 2022 festeggerà il centesimo anno di storia.

Frecce Tricolori su Milano e Monza: tutte le informazioni

I 9 velivoli MB-339PAN della formazione principale delle Frecce tricolori sorvoleranno la griglia di partenza dell’Autodromo e stenderanno un magnifico Tricolore.

Nel frattempo, in pista, risuoneranno le note dell’Inno di Mameli. La gara si terrà domenica 11 settembre, pochi minuti prima delle 15. Lo show sarà ben visibile sulla città brianzola e dall’hinterland nord di Milano.

Frecce Tricolori a rischio nei cieli di Milano e Monza

All’inizio dell’anno la Formula Uno aveva deciso di vietare gli spettacoli nei cieli pre gara, perché le emissioni di anidride carbonica della pattuglia acrobatica nazionale non sono più in linea con gli standard della F1, la quale, mira ad azzerare il proprio impatto ambientale entro il 2030.

In seguito ad un lavoro di mediazione istituzionale, lo show era stato “salvato” sia per il Gp d’Italia che per quello di Silverstone, in Inghilterra.

Tuttavia, per il prossimo anno resta ancora un grosso punto interrogativo. Lara Magoni, assessore regionale al Turismo e al Marketing, aveva evidenziato: “La Lombardia plaude alle Frecce Tricolori per due belle notizie: il volo effettuato ieri sulla Valtellina per promuovere il territorio e le Olimpiadi invernali 2026 e la decisione, da parte degli organizzatori della Formula 1, di confermare la presenza della pattuglia acrobatica al prossimo Gran Premio di Monza.

Il pressing portato avanti da più parti, con in testa l’automobile club di Milano e il suo presidente Geronimo La Russa, ha prodotto gli effetti sperati e l’ipotesi di cancellare l’esibizione delle Frecce Tricolori al Gran Premio di Monza è rientrata“.

