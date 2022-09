La terza edizione di Mimo si svolgerà dal 15 al 18 giugno.

Dal 15 al 18 giugno 2023 si svolgerà la terza edizione del Milano Monza Motor Show.

Mimo 2023: il programma

Nelle prossime settimane verrà svelato il nuovissimo format dell’edizione 2023 di Mimo, che rinnova l’appuntamento con il centro della città meneghina e l’autodromo brianzolo.

Il rinnovamento del parco auto è senz’ombra di dubbio l’obiettivo del sistema automotive. Mimo proporrà un evento gratuito per il pubblico a trazione dinamica, che ospiterà la più grande area test drive mai realizzata all’interno di Autodromo Nazionale Monza. I partecipanti potranno testare modelli a due e quattro ruote di ogni categoria e segmento di mercato: city car, auto di famiglia, suv, modelli per neopatentati. Nel massimo della sicurezza sarà possibile provare ciascuna nuova proposta di auto e moto proposti dalle compagnie, in viabilità ordinaria, così come in circuiti city, cross country, ad alta velocità.

Mimo 2023: le iniziative

L’Autodromo Nazionale di Monza ospiterà un target di pubblico composto da giovani e famiglie. Non mancheranno sfilate, aree a tema, street food e intrattenimento.

Nel centro di Milano saranno confermati l’esposizione delle new entry dei brand, le sfilate di veicoli a zero emissioni, classiche di notevole pregio, supercar e hypercar, regine del motorsport. A rendere ancora più interessante il programma una serie di convegni e approfondimenti con addetti ai lavori e media.

