Estate a Milano, calendario ricco di grandi eventi: il programma

La ripartenza riunisce tre stagioni in una sola kermesse di tre mesi. Tra le star: Rolling Stones, Elton John, Vasco Rossi, Fedez e J-Ax

Milano è la capitale della rinascita musicale: la ripartenza di eventi post-Covid riunisce tre stagioni in una sola kermesse di tre mesi.

Eventi estate a Milano: concerti all’Ippodromo San Siro e al Fabrique

Il Fabrique ha deciso di proseguire anche la stagione indoor per evitare di posticipare ulteriormente i concerti già programmati dal 2020.

L’Ippodromo di San Siro riparte con ben 25 show grazie al Milano Summer Festival. Daniele Orlando venue manager anche per l’Ippodromo La Maura e titolare del Fabrique afferma: “Abbiamo sperimentato con successo i concerti alla Maura come quello di Vasco Rossi. All’ippodromo San Siro i concerti dovevano essere 15, ma grazie a una delibera dell’assessorato alla Cultura sono diventati 25 riuscendo così a incorporare i live già programmati nel 2020 e nel 2021″.

Confermati al Fabrique i concerti del trio The Smile guidato da Thom Yorke (14 luglio). Il 5 luglio al Milano Summer Festival si terrà il live di Achille Lauro, mentre il 7 luglio sarà la volta dei Chemical Brothers.

Eventi estate a Milano: la proposta di Villa Arconati

Claudio Trotta, storico promoter di Bruce Springsteen, chiarisce: “E’ un anno troppo ricco, con concerti riprogrammati fino a sei volte da inizio 2020 a oggi.

Ma non siamo fuori dai timori per il Covid”. E in merito al caro prezzi sottolinea: “I biglietti costano troppo in una congiuntura storica come questa; e molti promoter subiranno danni ingenti per l’invenduto, soprattutto per i concerti medio-piccoli sia pure di qualità“.

Quest’anno Villa Arconati raggiunge la 34esima edizione. A firmare la direzione artistica Michela Bollini e Mariagrazia Fossati. L’obiettivo è abbinare i concerti alla bellezza della villa con una serie di iniziative.

Giovedì 7 luglio il Festival prenderà il via con Dargen D’Amico, mentre domenica 10 luglio si esibirà Alan Clark. Bollini afferma: “Ogni anno la nostra rassegna è l’occasione per molti milanesi non solo di ascoltare buona musica ma di scoprire un bene architettonico unico per la Lombardia“.

Eventi estate a Milano: una città “aperta per ferie”

L’Estate Sforzesca è stata battezzata ‘Milano è Viva‘. Quest’anno offrirà 58 spettacoli che comprendono musica, danza e prosa. Dal 12 luglio fino al 10 settembre si terranno spettacoli gratuiti o a prezzo calmierato (fino a 15 euro) per venire incontro alle esigenze del pubblico milanese sempre più abituato a una città “aperta per ferie”. Il 12 luglio il cantautore Davide van De Sfroos aprirà la stagione, seguito il 13 luglio dai Kokoroko. Il 1° agosto sarà Patti Smith ad intrattenere il pubblico. Non mancheranno artisti italiani come Elisa e Fiorella Mannoia.

Il 1° luglio il Carroponte di Sesto San Giovanni accoglierà il cantautore e scrittore Gio Evan seguito sabato 2 luglio dal New York Ska Jazz Ensemble. La chiusura è prevista il 24 settembre con dj Cosmo. Tra i 25 live imperdibili ricordiamo il 10 luglio quello dei Gogol Bordello e il 25 luglio quello di Manuel Agnelli.

LEGGI ANCHE: A settembre torna il Festival MiTo: 116 concerti con ospiti internazionali