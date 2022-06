Nel weekend Radio Deejay festeggerà i suoi 40 anni al parco Sempione. Intanto, il Comune approva un nuovo provvedimento a San Siro

Sabato 25 e domenica 26 giugno Parco Sempione ospiterà la festa di Radio Deejay: previsti fuochi d’artificio, musica e tanto divertimento.

Concerti estate 2022: la festa di Radio Deejay

Linus, conduttore radiofonico, nonché direttore artistico di Radio Deejay, ha sottolineato: “Rispetteremo il luogo che ci ospita nel cuore di Milano, anzi lo faremo scoprire in ogni suo angolo anche a chi non lo vive abitualmente“.

Attese almeno 100mila persone. Disponibile l’area baby friendly, gestita da Cartoon Network, per ‘parcheggiare’ i bambini e prendere un po’ d’aria. Sarà possibile partecipare a corsi di yoga, pilates e animal flow per i più tecnici. Si giocherà anche a padel, nei due campi ai piedi dell’Arco o a basket. Non mancheranno laboratori ecologici, lezioni di hip hop, karaoke, gli ‘speakers corner’ dentro al Castello Sforzesco e i ritratti del fotografo Settimio Benedusi.

Nella serata di sabato è previsto il concerto all’interno dell’Arena. Sul palco saliranno Fabri Fibra, Mengoni, Marracash, Elisa, Blanco, Coez, Guè Pequeno. Ovviamente, l’evento è già sold out. Nella giornata di domenica, invece, sul palco del Teatro Burri saranno attesi Maurizio Carucci (ex Ex Otago), Aka 7even, The Kolors, Mecna, Michele Bravi, Tananai, Myss Keta e il finale con il dj-set di Cosmo e Mace. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Concerti estate 2022: l’ordinanza a San Siro

Il 21 giugno, a San Siro, tornano i Rolling Stones. Tra i concerti in programma sono super attesi i Guns N’Roses, Marco Mengoni, Salmo, Max Pezzali, Alessandra Amoroso a Ultimo.

Nel frattempo, il Comune di Milano approva un’ordinanza anti-vetro, anti-botti e anti-alcol valida fino al 24 luglio: I divieti saranno in vigore dalle 9 del mattino alle 3 del mattino del giorno successivo in queste date: 21 giugno, 6, 10, 13, 15, 16, 23, 24 luglio.

L’obiettivo è quello di evitare disordini dentro e attorno allo stadio. Queste le vie e le piazze interessate: piazzale Lotto, viale Caprilli, piazzale dello Sport, via Achille, via Tesio, via Harar, piazza Axum, via Piccolomini, via Rembrandt, via Diomede, via Ippodromo.

Concerti estate 2022: i divieti

Nella zona intorno al Meazza scatterà il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche da parte sia dei locali che degli ambulanti. Non sarà possibile vendere per l’asporto nemmeno bevande in contenitori di vetro e lattine, ma si potranno consumare tranquillamente seduti al tavolo di bar, locali e ristoranti.

All’interno dello stadio non si potranno introdurre né vendere contenitori in vetro, lattine e bottiglie di plastica con il tappo. Inoltre, non si potranno portare o vendere botti, bombolette spray o altre sostanze liquide, tantomeno i superalcolici. Le multe vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 5.000.

