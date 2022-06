Cosa fare a Milano nel weekend dal 17 al 19 giugno: tutti gli eventi

Tra gli eventi da non perdere a Milano nel weekend dal 17 al 19 giugno: il concerto di Mengoni, il cinema all'aperto con Arianteo, lo spettacolo di Bolle

Durante questo weekend Milano ospiterà scenografie, festival e imperdibili concerti: scopriamo il programma.

Per tutto il weekend il Teatro Arcimboldi di Milano ospiterà Roberto Bolle & Friends, un’occasione imperdibile per vedere sullo stesso palco il grande ballerino insieme a star internazionali della danza, in un vero e proprio viaggio attraverso la bellezza e la magia di questa forma d’arte.

Eventi Milano 17-19 giugno: incontri e manifestazioni

Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 al Chiostro dell’Incoronata di via Milazzo torna Arianteo, la manifestazione del cinema estivo. In programma titoli di qualità italiani e stranieri, le anteprime e i film per famiglie.

Per gli amanti del teatro Fringe Festival, per la prima volta, non sarà più solo a NoLo, bensì in ben sette diversi quartieri della città, con un programma di 100 spettacoli tra bar, locali, parchi, una libreria e perfino un negozio di moto.

Domenica 19, per festeggiare il mese del Pride, arriva l’appuntamento con East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare.

Eventi Milano 17-19 giugno: la musica

Domenica 19 giugno Marco Mengoni si esibirà in concerto allo Stadio San Siro. L’artista salirà per la prima volta sul palco più prestigioso d’Italia per celebrare la sua ormai ultradecennale carriera.

Domenica 19 giugno, alle ore 11, Palazzo Marino ospiterà in Sala Alessi la rassegna gratuita “Palazzo Marino in Musica”, dedicata ai giovani talenti emergenti. I biglietti d’ingresso sono gratuiti. La rassegna è realizzata in collaborazione con il Comune di Milano, Fondazione Pasquale Battista, MM spa, Centrale dell’Acqua, Conservatorio G. Verdi di Milano, ed è organizzata da EquiVoci Musicali.

Per tutto il weekend, al Parco Tittoni prosegue il festival con musica, cinema all’aperto e spettacoli dal vivo.

Tornano i concerti in piedi e le migliori cover band, con gli omaggi musicali a grandi artisti italiani e internazionali come i Queen nella serata di domenica. Venerdì 17 festa a tema anni ’90.

Eventi Milano 17-19 giugno: le mostre

Per tutto il weekend, Ride Milano ospita The Art of the Brick, la mostra dei mattoncini Lego che fa immergere i visitatori nel mondo dell’artista Nathan Sawaya.

Agli Arcimboldi sarà possibile partecipare all’esibizione dedicata alla vita di David Bowie, un racconto tramite le immagini e le memorie del fotografo americano Andrew Kent.

Disponibile per tutto il weekend la mostra con le foto di Henri Cartier Bresson al Mudec: è una personale legata a due reportage cinesi per i quali il grande fotografo francese è ricordato come maestro assoluto del cosiddetto “istante decisivo”.

Eventi Milano 17-19 giugno: i bambini

Wow Spazio Fumetto, ospita la mostra Medioevo – Storia, storie e mito a fumetti, un racconto attraverso tavole a fumetti, manifesti e riproduzioni di armature e armi. Disponibile per tutto il weekend.

Appassionati di volo? Tappa obbligatoria a Volandia, il museo del volo: adulti e bambini potranno immergersi nella storia dell’aviazione e delle grandi aziende storiche che hanno reso possibile il sogno di volare.

