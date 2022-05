Mi Ami Festival, tre giorni di musica all'Idroscalo: scaletta e biglietti

Il festival da sballo torna a Milano venerdì 27, sabato 28 e domenica 29: il programma

Finalmente, a distanza di tre anni dall’ultima edizione in presenza, il 27, 28 e 29 maggio torna il Mi Ami Festival al Circolo Magnolia.

Mi Ami, Idroscalo: il festival per riaccendere la voglia di Vita e di Futuro

Un centinaio di artisti si esibiranno su quattro palchi differenti nella splendida cornice del parco dell’Idroscalo.

Le esibizioni andranno in scena dalle 16:30 alle 3 di notte. Stefano Bottura, direttore del festival insieme a Carlo Pastore, sottolinea: “La nostra missione è sempre stata quella di far incontrare e sognare le persone. Mi Ami vuole riaccendere la voglia di Vita e di Futuro, vuole tornare a far rifluire energia e speranza. Come dire: un bel rito collettivo contro la paura, una festa per tornare a vivere e crederci e innamorarsi e sbagliare e ricrederci e rinnamorarsi ancora più forte di prima”.

Mi Ami Festival Idroscalo: la scaletta

Tra gli ospiti che parteciperanno alla sedicesima edizione spiccano Alan Sorrenti, La Rappresentante di Lista, Lo stato sociale e Meg.

I biglietti sono in vendita su Dice al prezzo di 34€ + dp, mentre gli abbonamenti per la tre giorni hanno un costo di 80€ +dp.

Venerdì 27 maggio

Palco Dr Martens

18.45 Ibisco

19.40 Post Nebbia

20.50 Mobrici

22.00 Giorgio Poi

23.30 Venerus

01.05 Garage Gang

02.00 Gabber Eleganza

Collinetta Galaxy Buds2

18.25 Alda

19.00 Galea

19.45 Gianmaria

20.45 Memento

21.45 Generic Animal

23.00 Tutti Fenomeni

00.10 Pop X

Palco Rilegno

16.30 Clauscalmo

17.10 Marta Tenaglia

17.55 Assurditè

18.50 Merli Armisa

19.45 Nicolaj SerJotti

20.40 Giallorenzo

21.45 Marco Fracasia

22.40 Deriansky

23.35 Golden Years “Casematte”

00.40 72-Hours Post Fight

01.45 Thru Collected

Pegaso

22.15 Brucherò nei pascoli

23.10 Lil Jolie

00.05 Vale Lp

01.25 Hello Mimmi

02.30 20025xs

03.10 Go Dugong

Sabato 28 maggio

Palco Dr Martens

19.30 De Leo

20.35 Alan Sorrenti

22.10 La Rappresentante di Lista

23.40 Lo Stato Sociale

01.05 Meg

02.00 Ceri

Collinetta Galaxy Buds2

18.00 Centomilacarie

18.35 Novelo

19.15 Giuse The Lizia

20.10 Naska & Panetti

21.10 La Sad

22.15 Tredici Pietro

23.20 Bnkr44

00.20 Bigmama

01.30 Ketama 126

Palco Rilegno

16.30 Kaze

17.05 Cecilia

17.45 Camilla Magli

18.15 Napoleone

19.05 Claudym

19.55 Bartolini

20.50 Han

21.50 Elasi

22.55 Aftersalsa

00.005 Whitemary

01.30 Fuera

02.30 Nello Taver

Pegaso

19.35 Ele A

20.25 Ganzo

21.25 Lina Simons

22.30 Ceneri

23.30 Planet Opal

00.50 European Vampire

Domenica 29 maggio

Palco Dr Martens

19.20 Dumbo gets mad

20.20 Yin Yin

21.40 L’impératrice

23.15 Nu Genea

Collinetta Galaxy Buds2

18.15 Bais

19.00 Marco Castello

20.00 Dutch Nazari

21.05 Studio Murena

22.20 Iosonouncane

23.55 Vanishing Twin

Palco Rilegno

16.30 Gaube

17.15 Cru

18.00 Sleap-e

18.40 Baobab!

19.25 Smile

20.35 Nicaragua

21.30 Her Skin

22.30 The Jackson Pollock

23.35 Lazzaretto

00.30 Leatherette

Pegaso

19.55 Blak Sagaan

21.05 Lepre

22.00 Missey

23.00 Marta Del Grandi

02.05 Rockit All Starz

Mi Ami Festival Idroscalo: come raggiungere il Magnolia

Oltre all’auto, per raggiungere il Magnolia, è possibile usufruire dei mezzi pubblici: la linea 73 parte da piazza Diaz accanto al Duomo di Milano e ferma davanti al Magnolia. In alternativa, nelle serate di venerdì e sabato, è possibile usufruire delle linee notturne 183 e 188. Inoltre, è possibile arrivare al Mi Ami con le navette gratuite, le quali, partono da via Azzurri d’Italia, in Porta Vittoria, e portano direttamente al Magnolia.

Garantito il servizio di ritorno.

