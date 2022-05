Dal 20 maggio al 14 giugno al Parco delle Cave arrivano le passeggiate notturne per ammirare le lucciole in amore

Vedere le lucciole a Milano è possibile: al Parco delle Cave tornano le passeggiate per ammirare le lucciole nella stagione degli amori.

Da venerdì 20 maggio a martedì 14 giugno, due volte a settimana, sarà possibile partecipare alla camminata che permette di ammirare il rituale delle “lusiroeule” innamorate.

L’appuntamento è alle ore 21:15.

Le date disponibili sono otto, tutte su prenotazione obbligatoria:

venerdì 20 maggio

martedì 24 maggio

venerdì 27 maggio

martedì 31 maggio

venerdì 3 giugno

martedì 7 giugno

venerdì 10 giugno

martedì 14 giugno

Lusiroeula 2022: la prenotazione

Per prenotare la passeggiata tra le lucciole è sufficiente scrivere un’email all’indirizzo prenolucciolatalinterno@gmail.com specificando nome, numero di partecipanti e data. Gli organizzatori risponderanno fornendo tutte le informazioni necessarie per partecipare all’iniziativa a contatto con la natura.

Per ogni adulto è richiesto un piccolo contributo per recuperare le spese organizzative e la polizza assicurativa, mentre per i bambini fino a 12 anni la partecipazione è gratuita.

Lusiroeula 2022: le regole

Cascina Linterno rende noto: “Da quest’anno alle lucciolate ‘Linternine’ si potrà partecipare solamente con prenotazione obbligatoria, per limitare la forte partecipazione degli anni precedenti la pandemia da Covid ed evitare anche l’inevitabile assembramento di persone, nel pieno rispetto del delicato ecosistema notturno del nostro bellissimo Parco”.

Tra le norme di comportamento da seguire si ricorda che è necessario rimanere in silenzio, camminare lentamente sui sentieri principali e limitare il più possibile l’utilizzo di torce tascabili. Infine, è bandito l’uso di flash fotografici.

