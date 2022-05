Milano Fashion Week uomo 2022: le novità e il calendario delle sfilate

Sessantasei appuntamenti in programma: il come back della Milano Fashion Week.

Dal 17 al 21 giugno 2022 Milano si prepara per ospitare la Fashion Week: i brand presenteranno le collezioni maschili per la Primavera Estate 2023.

Milano Fashion Week uomo 2022: il calendario

Il calendario è ricco di eventi: 66 appuntamenti, di cui 61 in presenza, tra sfilate e presentazioni.

La Milano Men’s Fashion Week si aprirà con la sfilata di Dsquared2 e si chiuderà con quella fisica di Zegna con uno show programmato nell’omonima Oasi. Tra gli stilisti più importanti emerge Re Giorgio, che il 20 giugno sfilerà due volte con la collezione Giorgio Armani moda uomo Primavera Estate 2023, prima alle 10.30 e poi alle 11.30. Lunedì 20 giugno toccherà a Gucci, che terrà una presentazione in formato digital.

Il 18 giugno sono in programma le sfilate di Emporio Armani, Dolce&Gabbana, Fendi e Versace. Il 19 giugno, invece, sarà la volta di Missoni, Etro, Prada e altre grandi novità.

Milano Fashion Week uomo 2022: i nuovi debutti

Moschino torna in passerella con la sua linea uomo, mentre Marcelo Burlon County of Milan festeggerà il decimo anniversario del brand in passerella. Nel calendario maschile della MFW spunta per la prima volta JW Anderson, che già lo scorso anno aveva presentato un contenuto digitale, ma anche il brand italiano Family First.

Degno di nota anche il designer indiano Dhruv Kapoor.

Carlo Capasa, Presidente di CNMI, ha affermato: “Milano continua a essere una capitale della moda viva e appealing per un pubblico internazionale”. L’obiettivo della moda è continuare a dare messaggi di positività e speranza, inclusione e, infine, supportare le nuove generazioni.

Milano Fashion Week uomo 2022: le sfilate

Venerdì 17 giugno: Dsquared2, 1017 ALYX 9SM, Family First, Billionaire

Sabato 18 giugno: MSGM, Emporio Armani, Dolce & Gabbana, Fendi, Jordanluca, Federico Cina, Marcelo Burlon County of Milan, Versace, Plain Sport

Domenica 19 giugno: Magliano, Simon Cracker, Etro, Prada, Moschino, 44 Label Group, JW Anderson, Dhruv Kapoor

Lunedì 20 giugno: Joeone, Giorgio Armani, Zegna

Martedì 21 giugno: Eventi digital

LEGGI ANCHE: Concerto Radio Italia in Duomo, malori tra la folla: 6 persone in ospedale