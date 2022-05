Monumenti con i Lego: la mostra “Meraviglie d’Italia” sbarca ad Arese

Il Centro di Arese ospiterà l'imperdibile mostra fino al 12 giugno 2022

Il centro di Arese propone una mostra unica che coinvolge grandi, piccini, appassionati d’arte, di architettura e di mattoncini Lego.

Meraviglie d’Italia, la mostra con i Lego e le opere pittoriche più rappresentative

Fino al 12 giugno è possibile partecipare alla mostra gratuitamente.

Ad attendere i visitatori ci saranno le fedeli riproduzioni di Piazza San Pietro, Piazza San Marco, la Torre di Pisa, il Duomo di Firenze, la Cattedrale di Palermo, la Fontana di Trevi e molte altre ancora. L’inedita mostra “Meraviglie d’Italia” includerà anche alcune delle opere pittoriche più rappresentative come L’Ultima Cena e La Gioconda di Leonardo da Vinci.

Meraviglie d’Italia, la mostra con i Lego: il percorso

Una collezione di 14 splendori tutti italiani distribuiti in un percorso.

Protagonista indiscussa dell’esposizione è la fedele riproduzione della maestosa Basilica di San Pietro che, nella sua versione originale nella Città del Vaticano, ha visto il coinvolgimento dei più straordinari maestri del passato, come Bramante, Raffaello, Michelangelo a Bernini.

Meraviglie d’Italia, la mostra con i Lego: l’area gioco

I bambini potranno provare a creare un’opera d’arte personale con i mattoncini Lego, a disposizione presso l’area dedicata al gioco attrezzata con tavolini e lavagnette per disegnare.

Adulti e bambini potranno realizzare gratuitamente le proprie costruzioni divertendosi in compagnia. La mostra “Meraviglie d’Italia” è aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 22.00 per coinvolgere il pubblico in un viaggio globale lungo tutta la penisola italiana.

