L'iniziativa presentata da Cia Agricoltori Milano, in collaborazione con MM Spa, è mirata a valorizzare la presenza del verde sui balconi della città

L’obiettivo di Balconiamo è quello di diffondere la cultura del rispetto e della cura del verde contribuendo a rendere più bello e sostenibile il capoluogo lombardo, a partire dai balconi e dai davanzali domestici.

Balconiamo, più piantine a Milano: il progetto

Balconiamo è il progetto ideato da Cia agricoltori Milano in collaborazione con Mm e patrocinato dal Comune di Milano, il quale, si pone l’obiettivo di promuovere la cura, la conoscenza delle piante e la capacità di incrementare la biodiversità.

Nella mattinata di sabato 30 aprile, a partire dalle ore 11, presso la Cascina nascosta del Parco Sempione, l’Assessore Grandi, il presidente di MM spa Simone Dragone e il Direttore di Cia Agricoltori Milano Paola Santeramo hanno distribuito i primi kit di piante ornamentali, aromatiche e da frutto ai cittadini e ai rappresentanti della comunità milanese -associazioni, enti, istituzioni accademiche e fondazioni benefiche- per sensibilizzare la cittadinanza all’importanza ambientale.

Balconiamo, più piantine a Milano: i consigli

Esperti, agronomi e altri professionisti del verde hanno dispensato consigli utili ai presenti, tra cui la scelta più adatta della specie, la corretta esposizione al sole e la quantità di acqua necessaria.

Rudimenti essenziali per assicurare una lunga vita alle piante, in particolar modo in contesti urbani.

Balconiamo, più piantine a Milano: l’impegno dell’Amministrazione

Balconiamo è parte del progetto coltiviamo Benessere nel quadro del quale Cia ha già realizzato due iniziative: “Braccia prestate all’agricoltura“, in collaborazione con il liceo classico Parini dedicato ai giovani, e la “Guida agli alberi di Milano”, che ha come fine quello di far conoscere il ricco patrimonio arboreo milanese.

La presenza dell’Assessore Grandi a Balconiamo dimostra il grande impegno dell’Amministrazione verso la salvaguardia dell’ambiente e la volontà di indirizzare i cittadini ad uno stile di vita che includa anche il verde.

