Nuova opera di street art a Milano: Anna Frank brucia la ‘Z’ di Putin

L'opera è firmata dallo street artist AleXsandro Palombo

A Milano, vicino alla Basilica San Lorenzo Maggiore, in via Pio IV, e in corso Vittorio Emanuele, angolo via privata della Passerella, spunta una nuova opera di street art firmata AleXsandro Palombo.

Opera Anna Frank, Milano: ‘Remember’

L’opera ritrae Anna Frank con un nastro blu e giallo al collo e una candela con la quale brucia la Z, il simbolo dell’invasione russa in Ucraina.

Intitolata ‘Remember’, mira a denunciare la guerra, la diffusione di odio e lo stravolgimento della verità che attualmente dilaga tramite la comunicazione di massa e la diffusione dei social network.

Opera Anna Frank, Milano. Palombo: “Una guerra che non risparmia nessuno”

Nel frattempo, in Russia, i bambini vengono sfruttati per la propaganda di regime e sono costretti a promuovere il simbolo dell’invasione dell’Ucraina, decisa da Putin. L’artista afferma: “Bambini contro bambini, una guerra che non risparmia nessuno”.

Inoltre, Palombo sottolinea: “Stiamo assistendo a un modello di guerra che si sviluppa con molteplici mezzi tra cui quelli delle fake news e della propaganda sui social network per influenzare i sentimenti e l’opinione pubblica. La ‘denazificazione’ di Putin è una grande operazione di propaganda e mistificazione della realtà messa in atto per poter giustificare la barbara invasione dell’Ucraina”.

Opera Anna Frank, Milano: ‘Never Again’

AleXsandro Palombo, artista contemporaneo pop e attivista, ritrae Anna Frank per la seconda volta: nel 2015, l’aveva trasformata in un Simpson nell’opera ‘Never Again’ contro l’Olocauso.

Inoltre, all’inizio del mese di marzo, lo street artist aveva rappresentato sui muri del centro ‘Il suicidio dello zar’, l’opera che ritraeva Vladimir Putin in abito nero e cravatta rossa, con una pistola puntata alla tempia.

