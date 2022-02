Milano Fashion Week 2022: gli eventi della settimana

Dal 22 al 28 febbraio tornano gli appuntamenti con la settimana della moda: 67 sfilate e 69 presentazioni

Sarà una settimana ricca di appuntamenti: dal 22 al 28 febbraio in calendario 169 appuntamenti, 67 défilé, 69 presentazioni.

Milano Fashion Week 2022, Capasa: “Rassegna di quantità e di qualità”

Michele Bravi canterà al Grand Hotel et de Milan per Cuoio di Toscana, inoltre, verrà inaugurato il nuovo Fashion Hub negli spazi dell’Adi Design Museum.

Successivamente, direzione Teatro degli Arcimboldi, dove sarà svelata la nuova collezione di ‘Capasa Milano’ con la musica dal vivo della band Starcontrol. Ancora lontani i numeri del periodo pre Covid, ma Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della Moda, ribadisce l’ottimismo che aleggia tra gli operatori: “Tanti marchi e tanti nomi importanti: sarà una rassegna di quantità e di qualità che rispecchia il ruolo centrale di Milano nel fashion system”.

Milano Fashion Week 2022: da Armani ai buyer russi

A seguito dell’inaugurazione dello store A|X Armani Exchange in corso Vittorio Emanuele, Giorgio Armani è lieto di annunciare il ritorno in passerella: “A Milano l’energia pre Covid non si è persa. Anzi, la città è in fermento sotto ogni aspetto”.

Il clima di rinascita potrebbe essere alterato dalla crisi tra Russia e Ucraina: gli imprenditori, gli stilisti italiani e i buyer russi sono alla ricerca di un gesto di pace.

Milano Fashion Week 2022: le sfilate

In corso Vittorio Emanuele verrà allestito un maxischermo per seguire le sfilate. In aggiunta, fino al 28 febbraio, via della Spiga sarà illuminata grazie all’arcobaleno dell’inclusione: un’installazione luminosa voluta da Hines, per promuovere “lo splendore delle unicità culturali e ideologiche”. I protocolli Covid verranno seguiti alla lettera, infatti, sono previsti tamponi e ingressi speciali per chi ha ricevuto vaccini non riconosciuti dall’Ema.

L’attenzione verrà rivolta anche ad alcuni progetti per valorizzare i giovani talenti.

LEGGI ANCHE: Ralph Lauren apre un nuovo punto vendita a Milano: lo store sarà dedicato ai bambini