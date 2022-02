Tra i concorrenti in gara predominano i rapper, ma il rock vecchio stile non molla

Dal 1° al 5 febbraio 2022, il palco dell’Ariston ospiterà il settantaduesimo Festival di Sanremo. Ancora una volta, la rappresentanza milanese e lombarda in gara sarà la principale: 6 canzoni su 25.

Sanremo 2022, cantanti lombardi: il grande ritorno di Mahmood

Dopo la vittoria del 2019 con ‘Soldi’, il milanese Mahmood torna a Sanremo accompagnato da Blanco, il 18enne della riviera bresciana del Garda. Insieme duetteranno in ‘Brividi’. Tra i rapper debutta Dargen D’Amico con la canzone ‘Dove si balla’. A portare un po’ di rock vecchio stile, tornano in gara Le Vibrazioni con ‘Tantissimo’.

Sanremo 2022, cantanti lombardi: il debutto di Tananai

Da Cologno Monzese con furore arriva Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai.

Il nome, coniato affettuosamente dal nonno, significa ‘piccola peste’. Il debuttante 26enne annuncia: “Al festival sono legato come spettatore da ragazzino, ricordo il fascino di figure come Cristicchi e Grignani. Già solo salire su quel palco per le prove mi ha piegato le gambe, e poi finalmente suonare con dei musicisti accanto…. Ci sarà anche il pubblico, davvero quasi incredibile. Per festeggiare ho portato un brano allegro fin dal titolo, Sesso occasionale, e già che ci sono nella serata delle cover canterò A far l’amore comincia tu, della Carrà“.

Sanremo 2022, cantanti lombardi. Rkomi: “Siamo il presente”

Gli ultimi due concorrenti sono Giuseppa Gaetana (Giusy) Ferreri e Rkomi. Giusy, nata a Palermo, ma subito trapiantata tra l’hinterland e la metropoli, torna a Sanremo dopo 5 anni con ‘Miele’. Favorito nelle classifiche Mirko Manuele Marturana, in arte Rkomi. Il 27enne esordirà a Sanremo con la sua ‘Insuperabile’, canzone che si aggiungerà all’album Taxi driver -il più venduto in Italia nel 2021-.

E dichiara: “Non vado lì per divertirmi, è una cavolata. Sarà un’esperienza formativa, una nuova sfida che va di pari passo con i miei nuovi percorsi; per il festival avere un giovane come me può portare a rendersi conto di realtà diverse. Non siamo né Dalla né Battisti, ma siamo il presente“.

Sanremo 2022, cantanti lombardi: la serata cover

Nella serata dedicata alle cover, che si terrà venerdì 4 febbraio, Rkomi duetterà con i Calibro 35, band di ricerca e invenzione musicale, in un medley di Vasco Rossi. Giovanni Truppi, invece, canterà Nella mia ora di libertà di De André, accompagnato da Vinicio Capossela. Loredana Bertè si esibirà con la sua Sei Bellissima insieme ad Achille Lauro, mentre Arisa accompagnerà Aka7even in Cambiare di Alex Baroni. Giusy Ferreri sceglie il monzese Andy, ex Bluvertigo, per Io vivrò (senza te) di Battisti, a differenza di Irama che recluta Gianluca Grignani con La mia storia tra le dita. Infine, Matteo Romano salirà sul palco con Malika Ayane e canteranno Your song di Elton John.

