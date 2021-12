Fabrique Milano: rimandato il concerto di Gué Pequeno

Il cantante ha pubblicato il nuovo album 'Guesus'

Il concerto del 20 dicembre 2021 di Gué è stato rimandato.

Rinvio concerto Gué Pequeno: la comunicazione

Gli organizzatori hanno annunciato: “Per motivi indipendenti dalla volontà dell’artista il concerto soldout di Guè che avrebbe dovuto tenersi il 20 dicembre 2021 al Fabrique di Milano viene rimandato al 24 febbraio 2022 nella stessa location”.

Rinvio concerto Gué Pequeno: i biglietti

Il cantante ha pubblicato il suo nuovo album ‘Guesus’. Nella nota si legge: “Thaurus si vede costretta a rimandare il concerto in ottemperanza all’ordinanza del ministero della Salute pubblicata in Gazzetta Ufficiale sugli eventi live a capienza piena in piedi”.

I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data del 24 febbraio 2022, ma è possibile chiedere il rimborso fino al 10 gennaio 2022.

Rinvio concerto Gué Pequeno: chi è Cosimo Fini

Cosimo Fini, meglio noto come Gué Pequeno, è un rapper e produttore discografico italiano. Oltre alla discografia dei Dogo, nel 2005 ha pubblicato insieme al producer italo-angolano Deleterio Hashishinz Sound vol. 1. Nel 2006 ha collaborato con DJ Harsh per Fast Life Mixtape, evidenziando il suo flow verso uno stile differente. Nel 2009 è uscito Fastlife Mixtape vol.2, la seconda parte del mixtape.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti, tra cui Truceklan, J-Ax e Marracash.

Nel 2011 è uscito il suo primo album solista ‘Il ragazzo d’oro’. I singoli più famosi sono: Giù il soffitto”, “Non lo spegnere Reloaded”, “Il Ragazzo d’Oro”, “Pillole” e “La G, la U, la E”.

LEGGI ANCHE: Capodanno 2022 al Blue Note: i festeggiamenti all’insegna dello swing