Capodanno 2022 al Blue Note: i festeggiamenti all’insegna dello swing

L'evento imperdibile del 31 dicembre 2021

In occasione di Capodanno 2022, come da tradizione, il locale Blue Note non vede l’ora di lasciarsi alle spalle l’anno appena trascorso.

Capodanno 2022, Blue Note: la cena di gala

Il noto jazz club del quartiere Isola offre una cena di gala con un menù elegante e squisito, ideato dallo chef Federico Tronci, composto da 6 portate accompagnate da una degustazione di vini pregiati.

Dopo la Mezzanotte, cotechino e lenticchie per tutti!

Capodanno 2022, Blue Note: il concerto

Immancabile il sottofondo musicale. Cosa rende unico il Capodanno al Blue Note? L’Harlem Gospel Choir. La serata si aprirà con il jazz swing del trio di Domenico Mamone per uno speciale tributo a New Orleans. Successivamente, sul palco salirà l’Harlem Gospel Choir: uno dei migliori cori gospel al mondo.

Il gruppo, fondato nel 1986 da Allen Bailey, è costituito da alcuni dei migliori cantanti e musicisti delle numerose Black Church in Harlem.

Il concerto intratterrà gli ospiti, durante la cena e la serata, con un tradizionale repertorio gospel dedicato al Natale e alle feste.

Capodanno 2022, Blue Note: il brindisi

Sarà possibile entrare solo per il brindisi di mezzanotte, partecipando al secondo set del concerto. Il biglietto d’ingresso darà diritto ad una bottiglia da 0.375 l di Franciacorta DOCG Famiglia Berlucchi, panettone, pandoro e clementine, cotechino e lenticchie.

