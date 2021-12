Sanremo 2022: i cantanti milanesi in gara

Alla scoperta degli artisti milanesi in gara al Festival di Sanremo del 2022.

È ufficiale: sono usciti i nomi dei cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022.

Sanremo 2022, milanesi in gara: il ritorno di Mahmood

Tra gli artisti in gara spiccano alcuni milanesi. Dopo la vittoria dell’edizione 2019, torna sul palco dell’Ariston Mahmood -cresciuto al Gratosoglio-, il quale si esibirà in coppia con Blanco -bresciano-.

Tra i rapper meneghini, invece, emergono Rkomi e Dargen D’Amico. Grande ritorno per la band milanese le Vibrazioni.

Sanremo 2022, milanesi in gara: la lista dei partecipanti

Inoltre, parteciperanno: Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Fabrizio Moro, Irama, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Aka7even, Gianni Morandi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Noemi, Highsnob e HU, Sangiovanni, Massimo Ranieri e La Rappresentante di Lista. Nella serata del 15 dicembre dedicata a “Sanremo Giovani” verranno scelti altri due artisti che si aggiungeranno a quelli sopra citati.

Sanremo 2022, milanesi in gara: le polemiche

Quest’anno, tra i 22 cantanti in gara ci sarà anche Ana Mena. La cantante spagnola non affiancherà nessun big italiano, ma esordirà come solista con un brano in italiano . Decine di tweet hanno citato l’artista, tra cui: “ Ma Ana Mena a quale titolo prende parte al Festival della Canzone Italiana?”, ed è subito polemica.