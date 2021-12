La Casa Catalana di Porta Romana si colora: arrivano Babbo Natale e la sua renna

La nuova opera natalizia è firmata Cheone: la casa Catalana di Porta Romana si veste a festa.

Il palazzo di Porta Romana, che ricorda una delle case disegnate da Gaudì a Barcellona, ha assunto sembianze natalizie.

Casa Catalana, appare Babbo Natale: l’opera

L’opera, firmata Cheone, mostra un Babbo Natale di spalle sulla sua slitta, trainata da una renna.

Sul palazzo compare anche della neve sulle finestre dipinte. L’intervento, ultimato lo scorso luglio, emerge come un gigantesco trompe l’oeil che sembra introdurre l’osservatore in un fumetto, dove le leggi della fisica non esistono: finestre, balconi e architravi hanno linee curve, come se il palazzo si stia liquefacendo.

Casa Catalana, appare Babbo Natale: chi è Cheone?

Cosimo Caiffa, in arte Cheone, è un artista pugliese trapiantato a Nerviano, nel milanese, per amore della sua donna.

Lo street artist, negli ultimi anni, ha approcciato al fotorealismo. La dimensione onirica mostra un tema decisamente natalizio.

Casa Catalana, appare Babbo Natale: Milano come Barcellona

Tra le opere di Cheone, impossibile non soffermarsi sullo straordinario murales in stile Gaudì. Terminato lo scorso luglio, il murales ha attirato l’attenzione di tutti i milanesi. Anche in quest’opera le leggi della fisica sono inesistenti.

