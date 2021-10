Cosa fare a Milano nel week-end dal 22 al 24 ottobre: gli eventi

Tutti gli eventi da non perdere a Milano nel weekend dal 22 al 24 ottobre: scopriamo il programma

Milano si riempie di concerti, festival e mercatini. Non mancheranno mostre e spettacoli teatrali: come al solito, avrete l’imbarazzo della scelta.

Eventi Milano 22-24 ottobre: i concerti

A grande richiesta torna il festival JazzMi 2021, l’evento musicale al centro di Milano, grazie ai suoi numerosi concerti sparsi per tutta la città.

Al centro della kermesse il Triennale Milano Teatro, che ospiterà, venerdì 22 ottobre alle ore 22.00, i concerti di Dj Gruff e Gavino Murgia, Broken Shadows, Paolo Angeli con il suo omaggio ai Radiohead, Roberto Gatto, John De Leo e Theon Cross (sabato 23 ottobre, ore 20.00). Venerdì 22 ottobre Richard Bona e Alfredo Rodriguez e Tony Momrelle degli Incognito presenzieranno al Blue Note, mentre al Conservatorio di Milano troveremo Paolo Fresu.

Tra gli altri appuntamenti musicali di rilievo -per l’intero weekend- troviamo anche il concerto dell’Orchestra a Plettro Città di Milano, presso il Teatro Gerolamo e quello di Paolo Tomelleri allo Spirit de Milan (sabato 23 ottobre, ore 22.30). Venerdì 22, alle ore 21.00 sul palco del Legend Club trionferà Pierdavide Carone, mentre sabato 23 ottobre, alle ore 22.00, al Circolo Arci Bellezza verrà eseguito integralmente e senza interruzioni il mitico album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

Per non farvi mancare nulla, sabato 23, alle ore 11.00, gli Orti Fioriti di CityLife accoglieranno il concerto di Manuel Zito, Arpa in mezzo alle zucche.

Eventi Milano 22-24 ottobre dedicati ai bambini

Questo week-end sarà ricco di spettacoli teatrali dedicati ai bambini. Al Teatro Carcano, sabato 23 alle ore 15.00, andrà in scena Alice nel pentagramma delle meraviglie, mentre al Teatro della Cooperativa, alle ore 16.30 ci sarà Arlecchino e Brighella nel paese di Alì Bubù; il Teatro Munari ospiterà La terra dei sogni nelle giornate di sabato e domenica alle ore 16.30, lo Spazio Teatro 89, invece, Emozioni a pennello (domenica, ore 11.00).

Fino al 31 ottobre all’Atelier Carlo Colla & Figli proseguono le repliche di Marionette, che passione!. Chi è già nel mood di Halloween, sabato 23 alle ore 16.30, dovrà assolutamente recarsi al Teatro degli Arcimboldi con Welcome tro Transylvania (mostri alla riscossa); sempre sullo stesso palco, domenica alle 11.00, andrà in scena il balletto per famiglie Biancaneve e i sette nani. Al MuBa – Museo dei Bambini e alla Triennale si terranno i laboratori creativi dedicato al riciclo, rispettivamente Remida Milano (sabato dalle 14.00 alle 16.00) e Le macchine del riciclo (domenica dalle 15.30 alle 18.30).

Eventi Milano 22-24 ottobre: gli spettacoli teatrali

Se siete amanti del teatro, non potete lasciarvi sfuggire gli spettacoli di questo week-end. Venerdì e sabato alle 19.45, domenica alle 16.15, il Teatro Parenti presenterà Promenade de Santé: protagonisti Filippo Timi e Lucia Mascino. Oltre alle repliche di Diplomazia di Elio De Capitani e Francesco Frongia, l’Elfo Puccini proporrà fino a domenica 14 novembre lo spettacolo rock Robert e Patti con Ida Marinelli. Dal 19 al 31 ottobre, Eros Pagni sarà occupato sul palco dello Strehler per La notte dell’Innominato. Dal 22 ottobre al 7 novembre Corrado e Camilla Tedeschi saranno i protagonisti di Partenza in salita, al Teatro Martinitt, mentre fino a domenica le Nina’s Drag Queens presenteranno la commedia queer Le Gattoparde al Carcano. Fino al 31 ottobre, Corrado D’Elia sarà al Teatro Leonardo con il suo Io, Steve Jobs, a differenza di Filippo Gessi e Teresa Timpano che andranno in scena al Pacta Salone con Antonio e Cleopatra… o quel che ricordo, fino al 24 ottobre. Sabato 23 alle ore 20.45 e domenica 24 alle ore 16.00 Sandra Milo omaggerà Fellini all’EcoTeatro con lo spettacolo Caro Federico (Federico come here!).

Eventi Milano 22-24 ottobre: le sagre

A Milano arriva la Restaurant Week con menù a prezzi speciali in tantissimi ristoranti cittadini. Eataly Smeraldo vi lascerà con l’acquolina in bocca: è la settimana della Pizza! Per concludere in bellezza, se il sushi è la vostra passione, non potete mancare al Milano Sushi Festival, in piazza Città di Lombardia.

Eventi Milano 22-24 ottobre: le mostre

Per l’intero weekend si terrà la mostra ‘The way we are’ da Armani Silos, mentre Palazzo Reale ospiterà le opere di Claude Monet in un percorso con ben 53 opere.

Per tutto weekend il Mudec vi da’ l’occasione di partecipare alla mostra Donne, Messico e Libertà di Tina Modotti e Disney: l’arte di raccontare storie senza tempo.

Questo weekend dovete fare un salto anche da Pirelli Hangar Bicocca: la mostra Breath Ghosts Blind di Cattelan vi stupirà.

Se volete partecipare alla mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi -disponibile tutto il weekend- basterà recarsi all’Enterprise Hotel.

Da venerdì 22 a domenica 24 vi aspettano, al Castello Sforzesco, la mostra sulla scultura italiana del Rinascimento, da Donatello a Michelangelo.

Amanti della fotografia? Non potete mancare alla mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo: la Wildlife Photographer of the year, presso Palazzo Francesco Turati, disponibile tutto il weekend.

Eventi Milano 22-24 ottobre: mercatini e bancarelle

Voglia di shopping? Nessun problema. Fino a domenica 24, in Stazione Centrale potrete sperimentare lo shopping vintage eco-friendly VinoKilo. Alla Casa delle Donne troverete invece il mercatino solidale del riuso Da te a me. Infine, Domenica 24 ottobre 2021, dalle 10.00 fino a tarda serata, per gli appassionati di musica e vinili, il Barrio’s Live accoglierà la prima Mostra mercato del disco in Barona.

