Milano Sushi Festival 2021: gli eventi e il programma

Da giovedì 21 a domenica 24 ottobre in Piazza Città di Lombardia si terrà la seconda edizione del Milano Sushi Festival 2021.

Milano Sushi Festival 2021: le parole di Marco Ramunno

Il founder di Arte del Vino, Marco Ramunno, ha dichiarato “Sono molto felice di poter realizzare la seconda edizione di Milano Sushi Festival.

Ringrazio tutti i ristoratori che hanno aderito con entusiasmo, gli espositori e i partner che ci sostengono, KyokoHiguma, socio fondatore di AIRG, e Annalena De Bortoli per la preziosa collaborazione sul programma culturale. Finalmente dopo questo lungo periodo di fermo forzato, ritorniamo a organizzare eventi in presenza: aspettiamo tutti i fan della cucina e della cultura nipponica per trascorrere quattro giorni all’insegna delle affascinanti tradizioni del Sol Levante”.

Milano Sushi Festival 2021: non solo cibo

Saranno quattro giorni dedicati al piatto della cucina giapponese per eccellenza, il sushi: bocconcini di riso aromatizzati all’aceto, generalmente guarniti con tipi di pesce differenti, alghe Nori, verdure e uova.

Oltre alla cucina nipponica, sarà possibile partecipare alle attività legate al Giappone tradizionale e moderno, grazie alla musica e alle performance artistiche.

Milano Sushi Festival 2021: orari di apertura al pubblico

Di seguito gli orari di apertura al pubblico del Milano Sushi Festival:

Giovedì 21 Ottobre: dalle ore 15.00 a 0.00

Venerdì 22 e sabato 23 Ottobre: dalle ore 12.00 a 0.00

Domenica 24 Ottobre: dalle ore 12.00 alle 22.00

Il biglietto di ingresso, al costo di 5€, è acquistabile in loco.

L’accesso è garantito solo ai possessori di green pass.

