Maneskin, nessun concerto nel 2021: le nuove date di Milano

Vivi Concerti informa sul rinvio degli spettacoli anche nella capitale.

La pandemia di Covid ha messo con le spalle al muro molte band e artisti. Attualmente, la situazione è in netto miglioramento, grazie alle vaccinazioni, ma, nonostante ciò, i grandi concerti live dovranno attendere il nuovo anno.

Concerto Maneskin Milano: la nota di Vivi Concerti

Vivi Concerti, tramite una nota, informa: “A causa della situazione attuale sono posticipate al 2022 le doppie date di Milano e Roma dei Måneskin, previste a dicembre 2021. Il concerto previsto a Milano (Assago, Mediolanum Forum) il 18 dicembre è riprogrammato per mercoledì 23 marzo 2022, mentre quello del 19 dicembre è riprogrammato per martedì 5 aprile 2022. Le due date di Roma (Palazzo dello Sport) previste inizialmente per il 14 e 15 dicembre sono riprogrammate per martedì 12 e mercoledì 13 aprile 2022“.

Concerto Maneskin Milano: l’annuncio del gruppo

I Maneskin annunciano sui propri social “Siamo dispiaciuti di dover annunciare lo spostamento delle date italiane di Roma e Milano ad aprile 2022. Non vediamo l’ora di tornare dal vivo e condividere la nuova musica con voi. Grazie per la vostra comprensione e per il supporto, a presto”.

Rinvio concerto Maneskin Milano: le motivazioni

Le motivazioni reali del rinvio sono relative alle norme Anti-Covid, secondo le quali, le capienze del Palazzetto dello Sport e del Forum di Assago non devono superare il 60%.

I fan dovranno attendere pazientemente il ritorno dei Maneskin, con la speranza che per aprile 2022 ci sia la possibilità di aumentare le capienze.

