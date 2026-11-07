Le piazze di milano, torino e bologna ospitano cortei contro il caro vita e la corsa all’armamento, con richieste di aiuti concreti.

Negli ultimi giorni l’Italia ha assistito a una ondata di manifestazioni che ha attraversato le principali metropoli del Nord, riunendo cittadini, studenti, sindacati e numerosi collettivi attivi nella difesa dei diritti sociali. I cortei sono nati come risposta al continuo carovita che grava sulle famiglie e al dibattito sul riarmo del Paese, temi che si sono intrecciati in una richiesta comune di politiche più solidali. Le piazze di milano, torino e bologna sono così diventate scenari di una protesta coordinata, trasmessa in diretta e seguita da numerosi osservatori. Le organizzazioni coinvolte hanno sottolineato che l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e la spesa pubblica destinata alla difesa non possono più convivere.

Milano: una città in prima linea

A Milano il corteo è partito dal cuore del centro storico, con la partenza dalla piazza Duomo alle ore 15.00. Centinaia di persone hanno marciato lungo Via Dante, Via Torino e Corso Vittorio Emanuele, portando cartelli che chiedevano “sostegno al reddito” e “stop al riarmo”. Tra i partecipanti si sono trovati rappresentanti di Confartigianato, giovani delle università statali, oltre a gruppi ambientalisti e movimenti pacifisti. La manifestazione ha mantenuto il ritmo fino a Piazza Gae Aulenti, dove è stato allestito un podio per esporre le richieste al sindaco e al presidente della Regione Lombardia. Le forze dell’ordine hanno garantito la sicurezza del percorso, ma hanno anche sottolineato la necessità di rispetto per la tranquillità urbana.

Torino: il corteo più articolato

Itinerario dal Castello a Crispi

Il giorno successivo, a Torino, il corteo è stato avviato alle 15.00 in Piazza Castello, con un itinerario che ha attraversato via Po, piazza Vittorio Veneto, via Vanchiglia, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, via Cigna e corso Vigevano, per concludere in piazza Crispi. L’evento è stato preventivamente notificato alla Questura, dimostrando la volontà degli organizzatori di mantenere la protesta nel rispetto delle norme di ordine pubblico. Lungo il percorso, i manifestanti hanno distribuito volantini e striscioni che rimarcavano la necessità di misure concrete contro l’inflazione dei prezzi e l’investimento indiscriminato nella difesa militare.

Partecipanti e coordinamento

Il raduno torinese è stato caratterizzato da una forte pluralità di voci: Cobas, Assemblea Studentesca CPS, Cambiare Rotta, la rete “Torino è contro il riarmo”, “Torino per Gaza” e “Scuola per la Pace Torino” hanno tutti preso parte alla marcia. Il coordinamento è stato affidato a “Rete Torino in Piazza”, filiale locale di “Italia in Piazza”, che ha curato la sincronizzazione con manifestazioni analoghe a Genova, Firenze, Bologna, Udine e Lecce. L’assemblea che ha preceduto la manifestazione, tenutasi al Campus Luigi Einaudi, ha visto la partecipazione di studenti universitari, rappresentanti sindacali e collettivi, confermando l’intento di prolungare l’azione protestataria nelle settimane successive, anche all’interno di altri poli universitari torinesi, tra cui Palazzo Nuovo.

Bologna e le proteste nelle altre città

A Bologna la manifestazione ha preso il via intorno alle 16.00 dalla piazza Maggiore, con la presenza di gruppi locali legati al movimento pacifista e alle associazioni di consumatori colpite dal carovita. Decine di migliaia di persone hanno riunito le proprie richieste in cartelli che chiedevano una riduzione delle tasse sui beni di prima necessità e una revisione della spesa per la difesa nazionale. Contemporaneamente, in Genova, Firenze, Udine e Lecce, piccoli gruppi hanno organizzato cortei analoghi, dimostrando la dimensione nazionale del dissenso contro l’aumento dei prezzi e la corsa all’armamento. Le autorità locali hanno garantito la sicurezza dei percorsi, ma hanno anche avvertito della necessità di mantenere il decoro pubblico.

Le proteste di questa settimana hanno evidenziato la crescente frustrazione della popolazione di fronte a un contesto economico difficile e a una politica di difesa percepita come poco prioritaria per le esigenze quotidiane. Gli organizzatori hanno annunciato che continueranno a ricorrere a manifestazioni, assemblee cittadine e occupazioni di spazi pubblici per mantenere alta l’attenzione sulla necessità di politiche di sostegno ai più vulnerabili. Il messaggio principale rimane chiaro: la lotta contro il costo della vita e il riarmo è un tema che, secondo i partecipanti, non può più essere rimandato.